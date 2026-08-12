Depremde 3 yakınını kaybeden aileye 410 bin TL tazminat - Son Dakika
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Depremde 3 yakınını kaybeden aileye 410 bin TL tazminat

Depremde 3 yakınını kaybeden aileye 410 bin TL tazminat
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Hatay 4. İdare Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde Fuat Koku Sitesi'nde 3 yakınını kaybeden Döne Kaya'ya, dört kamu kurumunun hizmet kusuru nedeniyle toplam 410 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi; bakanlık ve belediye karara itiraz etti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay 4. İdare Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde Fuat Koku Sitesi'nde 3 yakınını kaybeden Döne Kaya'nın açtığı davada, dört kamu kurumunun hizmet kusuru nedeniyle toplam 410 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, anne için 250 bin, kardeş için 150 bin, 9 aylık yeğen için de 10 bin lira tazminat belirledi. Bakanlık ile ilçe belediyesinin karara itiraz ettiği öğrenildi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Fuat Koku Sitesi'nin yıkılması sonucu annesi, ablası, eniştesi ve 9 aylık yeğenini kaybetti. Kaya, dört kaybından 3'ü adına idarelerin hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle 5 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Hatay 4. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, kamu kurumlarına ilk bilirkişi raporunda toplam yüzde 31 kusur atfedilirken, "deprem davalarında kusur hesaplamalarının benzer bir hukuki zemine oturtulması gerektiği" gerekçesiyle hazırlanan ek raporda bu oran yüzde 20'ye düşürüldü.

Açılan davada, Antakya Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) savunmalarını mahkemeye sundu.

ANTAKYA BELEDİYESİ: İDARENİN İHMAL VEYA KUSURU BULUNMUYOR

Antakya Belediyesi, davanın süresi içerisinde açılmadığını ve belediyeye husumet yöneltilemeyeceğini kaydetti. Esas bakımından da "idarenin herhangi bir ihmal veya kusurunun bulunmadığını, zararın mücbir sebepten kaynaklandığını" savundu.

Dava konusu taşınmaz için yapı ruhsatının düzenlendiğini belirten belediye, "binanın yapıldığı tarihte idarenin üzerine düşen tüm yasal sorumlulukları yerine getirdiğini" ileri sürerek davanın reddini talep etti.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: DEPREM ÖNCESİ VE SONRASINDA AFAD VE BAKANLIKLAR SORUMLU

Hatay Büyükşehir Belediyesi, savunmasında "yapı ruhsatının verilmesi ve onaylanması, depreme dayanıklılık kontrolü, gerekli denetimlerin yapılması, yapı kullanma izninin verilmesi ve projelendirme gibi konularda sorumluluğunun bulunmadığını" aktardı.

Belediye, "AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın deprem öncesi ve sonrasında gerekli iş ve işlemleri yapmaya ilişkin görev ve sorumluluklarının bulunduğunu" öne sürdü.

Ayrıca 6 Şubat depreminin "çok yüksek derecede kuvvete ve yıkım şiddetine sahip olduğu, bu kapsamda mücbir sebep olarak değerlendirilmesi" gerektiği belirtilerek davanın reddini istedi.

ÇEVRE BAKANLIĞI: HERHANGİ BİR GÖREV VEYA SORUMLULUĞUMUZ YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da savunmasında, "imar mevzuatı kapsamında şehirlerin planlanması, yapılaşma düzeni, yapıların imar ve inşaat tekniği açısından denetlenmesi ve zemin durumuna göre afetlere, deprem ve heyelana karşı dayanıklılığının kontrolü gibi konularda mücavir alan sınırları içerisinde belediyelerin, mücavir alan dışında da valiliklerin yetkili ve sorumlu olduğunu" belirtti.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesine de atıf yapılan savunmada, "hazırlanan planların yalnızca arşivlenmek üzere Bakanlığa gönderildiği, bunun dışında Bakanlığın herhangi bir görev veya sorumluluğunun bulunmadığı" ileri sürülerek davanın reddini talep etti.

AFAD: AFET RİSK YÖNETİMİ YERİNE GETİRİLDİ

AFAD Başkanlığı da "depremin meydana geldiği ilk andan itibaren gerekli koordinasyonun sağlandığını, ulusal ve uluslararası arama kurtarma ve yardım ekiplerinin bölgeye ulaşmasının temin edildiğini" vurguladı.

Savunmada, "ilgili kurumlarla iletişim halinde afet risk yönetimi ve zararın azaltılması kapsamında AFAD'a düşen görevlerin eksiksiz yerine getirildiği" öne sürüldü.

BAŞVURUCUYA 410 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT KARARI

ANKA Haber Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hatay 4. İdare Mahkemesi, "idarelerin denetim görevlerini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle zararın oluştuğunu" belirterek, olayda üçüncü kişilerin kusuru ile depremin büyüklüğü ve kaçınılmazlık durumunun da bulunduğuna dikkat çekti.

Mahkeme, "manevi tazminatın zenginleşmeye yol açmaması gerektiğine" hükmederek davacıya, annesi için 250 bin, kardeşi için 150 bin, yeğeni için 10 bin olmak üzere toplam 410 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

İdare Mahkemesi, davalı idarelerin kusur oranlarını dikkate alarak manevi tazminatın Antakya Belediyesi tarafından 246 bin TL, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 82 bin TL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 49 bin 200 TL ve AFAD Başkanlığı tarafından 32 bin 800 TL olmak üzere davacıya ödenmesine hükmetti.

TARAFLAR KONUYU İSTİNAFA TAŞIDI

Edinilen bilgiye göre, Döne Kaya'nın avukatı, Antakya Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karara itiraz ederek istinafa başvurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremde 3 yakınını kaybeden aileye 410 bin TL tazminat - Son Dakika

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