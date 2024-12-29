Hatay'da 7 Şüpheli Operasyonla Yakalandı

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Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Dörtyol ve Belen ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüler H.K, L.G, M.A, M.Ş ve R.E. ile çeşitli suçlardan aranan S.S. ve A.H. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüpheliler de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.