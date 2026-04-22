Hatay'da 7 Yeni Coğrafi İşaret Tescili
Hatay'da 7 Yeni Coğrafi İşaret Tescili

22.04.2026 22:40
Hatay Valiliği, 7 yöresel lezzeti coğrafi işaretle tescilledi, toplam sayı 64'e yükseldi.

HATAY Valiliği tarafından coğrafi işaret tescil belgesi kazanan 7 yeni yöresel lezzetin tanıtımı Antakya Gastronomi Çarşısı'nda yapıldı.

Kentte coğrafi işaretli tescilli ürün sayısı Hatay Valiliği'nin yaptığı çalışmalarla 7 yeni ürünün daha eklenmesiyle 64'e yükseldi. Hatay'ın yöresel lezzetleri Hatay tepsi kebabı, Hatay abugannuş, Hatay mahluta çorbası, Hatay yoğurtlu kebap, Hatay sarma içi (kısır), haydari ve haytalı coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen tanıtım etkinliğine Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri katıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı,"Eşsiz kültürü ve zengin mutfağıyla Hatay, hem Türkiye'nin hem de dünyanın önde gelen şehirlerinden biridir. Bu doğrultuda, tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatırken, bize ait değerleri korumak ve geleceğe taşımak büyük önem taşımaktadır. Asrın felaketinin ardından şehrimizde yoğun bir ihya, inşa ve imar süreci başlamıştır. Bu çalışmalar devam ederken, aynı zamanda Hataylıların emeği ve üretimiyle ortaya çıkan birçok ürünün kayıt altına alınması ve tescillenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu anlayışla hareket ederek, 6 Şubat öncesinde 25 olan coğrafi işaret sayımızı bugün itibarıyla 64'e yükseltmiş bulunuyoruz. Türkiye genelinde 24'üncü sıradayken, bugün 3'üncü sıraya yükselmiş durumdayız. Ayrıca, halihazırda 56 coğrafi işaretimiz de tescil sürecinde bulunmaktadır." dedi.

Vali Mustafa Masatlı, coğrafi işaretlerin milli bir mesele olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çünkü bu coğrafyada üretilen ürünlerin hem kökeninin tescillenmesi hem de dünya çapında tanıtılması gerekmektedir. Bu aynı zamanda emeğin korunması ve üretilen değerlerin hak ettiği karşılığı bulması anlamına gelmektedir. Biz de bu kapsamda, zengin kültürü ve farklı inançların bir arada yaşadığı kadim tarihiyle Hatay'ı her yönüyle bir marka şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tescillenen bu yedi coğrafi işaretin, başta Hatay olmak üzere Türkiye ve dünya gastronomisine hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: DHA

Hatay Valiliği, Yerel Yönetim, Gastronomi, Güncel, Hatay, Son Dakika

