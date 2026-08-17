Hatay'da 840 Uyuşturucu Hapla 2 Gözaltı - Son Dakika
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Hatay'da 840 Uyuşturucu Hapla 2 Gözaltı

Hatay\'da 840 Uyuşturucu Hapla 2 Gözaltı
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Defne'de yapılan üst aramalarda 840 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde üst aramalarında 840 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samankaya Mahallesi'nde şüpheli A.A. ve Y.G'yi durdurdu.

Üst aramalarında 840 uyuşturucu hap bulunan zanlılar, gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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