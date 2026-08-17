Hatay'da 840 Uyuşturucu Hapla 2 Gözaltı
Defne'de yapılan üst aramalarda 840 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde üst aramalarında 840 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samankaya Mahallesi'nde şüpheli A.A. ve Y.G'yi durdurdu.
Üst aramalarında 840 uyuşturucu hap bulunan zanlılar, gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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