Hatay'da AXA Sigorta'nın desteğiyle Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da AXA Sigorta'nın desteğiyle Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu açıldı

Hatay\'da AXA Sigorta\'nın desteğiyle Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu açıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, AXA Sigorta'nın desteğiyle yapılan Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu törenle açıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerde eğitimin ağır yara aldığını hatırlatarak, yaraların sarılması için el birliğiyle çalışıldığını vurguladı. AXA Sigorta'ya ve deprem bölgesinde destekte bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

09.09.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, AXA Sigorta'nın desteğiyle yapılan Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu törenle açıldı.

Büyükdalyan Mahallesi'nde yapılan 8 derslikli ilkokulun açılışında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da eğitimin de ağır yara aldığını hatırlattı.

Hatay'da yaraların sarılması için el birliğiyle çalışıldığını vurgulayan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük iyileştirme projesini hep beraber yapıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve hayırseverlerimizle beraber buranın güzel insanlarının katkılarıyla bu iyileştirme operasyonu yürütülüyor. İnşallah bugünleri de atlatacağız. Bugünümüz dünden nasıl güçlü ise yarınımız da bugünden daha güçlü olacak. Geçen sene o zorluk içerisinde okullarımızı açtık, bu sene de çok rahat bir şekilde okullarımızı açıyoruz. Önümüzdeki sene de herhangi bir aksaklık olmadan eski günlerimizden daha iyi bir eğitim ortamı göreceğiz."

Masatlı, AXA Sigorta'ya ve deprem bölgesinde destekte bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

"Okulumuzu öğretim dönemine hazır etmeyi başardık"

AXA Türkiye Hukuk, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar da deprem bölgesinde kalıcı yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Yapımı tamamlanan okulun eğitim öğretim yılına yetişmesinden dolayı mutluluk duyduklarını anlatan Koçkar, şunları kaydetti:

"Hatay'ın tekrar ayağa kalkabilmesi, toplumun tekrar normal düzenine dönebilmesi, iş yerlerinin ayağa kalkabilmesi için sevgili Günay ailesinin aracılığıyla Büyükdalyan Mahallesi sakinleriyle tanıştık. Bu bölgede yapabileceğimiz en kalıcı, sürdürülebilir ve en kıymetli desteğin bir okul yaptırmak olduğunu hep birlikte kararlaştırdık. Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle okulumuzu öğretim dönemine hazır etmeyi başardık."

İlk ders zilinin çaldığı okulda 230 öğrenci eğitim öğretim görmeye başladı.

Kaynak: AA

Mustafa Masatlı, Antakya, Sigorta, Eğitim, Güncel, Deprem, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da AXA Sigorta'nın desteğiyle Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:15:53. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da AXA Sigorta'nın desteğiyle Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement