Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı

Hatay\'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı

Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da gerçekleştirdikleri Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı, Hatay'da Saint Pierre Kilisesi'nde kutlandı. Ayinde farklı dillerde barış, sevgi ve birlik duaları edildi, İncil'den bölümler okundu. Bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmekler ise dağıtıldı.

29.06.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'da Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da gerçekleştirdikleri Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı, Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi'nde kutlandı.

Antakya ilçesinde yer alan ve dünyanın ilk mağara kilisesi özelliğine sahip olan Saint Pierre Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Hatay ve Mersin Rum Ortodoks Kilise Pederlerinin katıldığı ayini, Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Konstantin Kayyal yönetti. Farklı dillerde barış, sevgi ve birlik dualarının edildiği ayinde, İncil'den bölümler okunarak ilahiler söylendi. Bayrama özel olarak hazırlanan kutsanmış ekmekler ise bölünüp yendi. Ayin sonrası kilise bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Evrensel Dua Töreni'ne geçildi.

BAŞRAHİP KAYYAL TÜM DÜNYAYA BARIŞ VE HUZUR DİLEDİ

Mersin ve Adana'dan gelen vatandaşların da katıldığı törende konuşma yapan Başrahip Episkopos Kostantin Kayyal bayramın dünyaya huzur getirmesini dilerken Latin Katolik Kilisesi Başepiskoposu Monsenyör Antuan Ilgıt da 6 Şubat depremlerinin şehirde yarattığı acılardan söz ederek yaraların sarılması için gayret ettiklerini ifade etti. Antakya Katolik Kilisesi Başrahibi Francis Dondu ise konuşmasında Antakya'nın Hristiyanlık tarihi açısından önemine değinip "huzur içinde yaşama" vurgusu yaptı.

Törenin sonunda, bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek gelenlere dağıtıldı.

Kaynak: DHA

Aziz Petrus, İncil, Ekmek, Hatay, Yerel Haberler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 04:33:54. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement