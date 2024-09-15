Hatay'da Balıkçılar Mavi Sulara Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Balıkçılar Mavi Sulara Açıldı

Hatay\'da Balıkçılar Mavi Sulara Açıldı

Hatay'da av yasağının sona ermesiyle balıkçılar törenle denize açıldı, bereketli bir sezon dilekleri yapıldı.

15.09.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı.

İskenderun Limanı'ndaki törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun Limanı'nın onarımının tamamlandığını söyledi.

Denizlerin temiz tutulması ve kaçak avcılarla ilgili duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Kaçak avcılıkla ilgili hepimiz çok duyarlı olalım. Çünkü denizlerimizin içinde olan, bizlere katkı sunan, bizleri besleyen bu canlıların tamamı bize emanet. Biz bu emanete iyi bakacağız. Bu sezonun bol ve bereketli geçmesini canı gönülden temenni ederiz. Çünkü geçmişteki acılarımızı da bu şekilde unutmuş olacağız. Bu balıkçılık sezonumuzun İskenderun ve Hatay'ımızdaki balıkçılara hayırlı olması dileğinde bulunuyor, bol bereketli olmasını, bol bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum."

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz da 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 1 milyon ton üretim elde edildiğini anlattı.

Yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Türkyılmaz, "2023 sonu itibariyle su ürünleri ihracatımız 1,7 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Sektörün gelişmesi için son 22 yılda reel rakamlarla 45 milyar dolar doğrudan nakli destek sağladık. 2024-2025 Su ürünleri av sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyor, kazasız belasız bereketli bir sezon diliyorum. Aldığımız emanetin asıl sahibi olan gelecek nesillere bereketli denizleri bırakabilmek için sizlerle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da, balıkçılara iyi bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Konuşmaların ardından mehteran takımı sahne aldı. Kurdele kesildikten sonra balıkçılar mavi sulara açıldı. Törende, vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Törene İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi ve Birlik Başkanı Yücel Dalgıç, Konacık Işıklı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cuma Aslan, balıkçılar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

İskenderun Limanı, Yerel Haberler, İskenderun, Balıkçılık, Ekonomi, Turizm, Güncel, Çevre, Tarım, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Balıkçılar Mavi Sulara Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:34:59. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Balıkçılar Mavi Sulara Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement