Hatay\'da Barınma Hakkı Platformu Kuruldu

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(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen yurttaşlar, barınma haklarına sahip çıkmak için farklı mahalle ve kuruluşların bir araya gelmesiyle Barınma Hakkı Platformu'nu kurdu.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yurttaşlar, yaşamları ve barınma haklarına sahip çıkmak için farklı mahalle ve kuruluşların bir araya gelmesiyle Barınma Hakkı Platformu'nu oluşturdu.

Ortak taleplerini ve kuruluş amacını duyurmak üzere düzenlenen basın açıklamasında platform adına konuşan Gülhan Bilhan, şunları söyledi:

"Depremin üzerinden iki yıla yakın bir süre geçmişken Hatay halkı olarak temel ihtiyaçlarımıza dahi ulaşamıyoruz ve her alanda ciddi mücadeleler içindeyiz. Bizler yaşamsal sorunlarla boğuşurken riskli alan ile başlayıp Kentsel Dönüşüm Yasası ve değiştirilen Rezerv Alan Yasası ile devam eden süreçte kentimizi, kültürümüzü, tarihsel dokumuzu da kaybetme riski ile karşı karşıyayız.

Rezerv alan yasasındaki belirsizliklerin giderilmemesi ve halka güvence verilmemesi; yasa değişmediği sürece sadece Hatay ya da depremden etkilenen diğer 10 il için değil tüm ülke için kanun yapıcıların ve kendileriyle iş birliği yapacak şirketlerin rantı, talanı ve yağmayı kolaylıkla gerçekleştirebileceği bir alan açma tehlikesi barındırıyor. İktidar, kentteki inşa sürecini ancak bu yasayla tamamlayabileceğini söyleyerek evleri yıkılmış vatandaşları çaresizliğe iterken, konutları yapabilmenin bir yolunun da binası hasarsız, az veya orta hasarlı binaları yıkmaktan ve bunlarla beraber boş arsalara el koymaktan geçtiğini söylüyor. Bu yolla evi yıkılıp rezerve mecbur hissedenle evi az hasarlı veya hasarsız olup rezervi istemeyeni karşı karşıya getirmiş oluyor.

"Karar süreçlerinin tümünde söz sahibi olacağımız bir memleket kurmak istiyoruz"

Memleketimizin yeniden inşasında söz sahibi olmak isteyen bizleri ısrarla görmezden gelen ve sürecin dışında tutan bu yaklaşım devam ettiği sürece sadece rezerv alan değil bütün meseleleriyle memleketimizin yeniden inşasına dair aidiyet duygusu geliştirmemizin mümkün olmayacağı ve iktidarın dayatması ile halkın talepleri ve duygularının karşı karşıya geleceği aşikar. Bu memleketin sokaklarında bir defa bile yürümeyenler, havasını solumayalar bir araya gelerek binlerce yıllık kadim geçmişe sahip bu memleketin insanına hiçbir şey sormadan bir kent kurmaya çalışıyor, yasalar çıkarıyor, malımıza el koyuyor üstelik bu belirsiz ve tehlikeli yasayla kendilerine güvenmemizi istiyorlar.

Kentin ruhunu, kültürünü, yaşam biçimini bilmeyen kanun yapıcıların kuracağı bir memleket değil bilim insanlarının, tarihçilerin, kentin hafızasına hakim olan bizlerin öncülüğünde bizlere danışılarak ve karar süreçlerinin tümünde söz sahibi olacağımız bir memleket kurmak istiyoruz.

"Sözünü verdiğiniz kalıcı konutları ivedilikle ve bedelsiz istiyoruz"

Bu ortak duygudan hareketle farklı mahallelerden insanımızla; dernek, sendika ve meslek odaları ile yürüttüğümüz rezerv alan tartışmasına dair değerlendirme yolumuz ve mücadele hattımızın başlıkları belirginleşti. Hatay'ın yeniden inşa sürecinde evet/hayır tartışmasına boğulmadan ortak taleplerimizi yükseltebileceğimiz bir mücadele platformu kurarak mücadelemizi en geniş tabanda sürdüreceğiz. Bizler, bu kentin yurttaşları olarak bu sorumlulukla kurduğumuz Barınma Hakkı Platformu'yla farklı mahallelerle, dernek, sendika ve meslek odalarıyla birlikte kentin sözünü söyleyebileceği bir alan açmak istiyoruz. Bunun için mahallelerle bir araya gelişlerimizde ortak taleplerimizi belirledik ve artık platformumuzun çatısı altında taleplerimiz için mücadele edeceğimizi basın ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Söz, yetki karar kentin asıl sahipleri olan bizlerde olmalıdır, diyerek çıktığımız bu yolda taleplerimiz nettir:

Sözünü verdiğiniz kalıcı konutları ivedilikle ve bedelsiz istiyoruz.

Rezerv alan içindeki az hasarlı binalarımızın ve güçlendirilmesi yapılmış orta hasarlı binalarımızın yıkılmasını kabul etmiyoruz.

6306 sayılı kanunla birlikte bizleri bekleyenlerin bütün şeffaflığı ile ortaya koyulmasını ve kentin yeniden inşa sürecinin halkla birlikte yürütülmesini istiyoruz.

Hatay halkına rağmen yürütülecek bir planın parçası olmayı reddediyoruz.

Boş arsası, müstakil evi olanların ya da daire sahiplerinin arsa payları üzerinden hak kaybı yaşamasını kabul etmiyoruz.

Kentimizin renginin, kimliğinin, kültürünün, tarihinin, demografik yapısının bir bütün olarak korunmasını ısrarla ve inatla istiyoruz.

Geçen bir buçuk senelik süreçte yetkililerin sözlerine güvenemeyeceğimizi defalarca deneyimledik. Bundan sonrası için sözle değil yasayla teminat istiyoruz."