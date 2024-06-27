51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep - Son Dakika
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51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep

51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep

2023'teki büyük depremler sırasında Hatay'da 51 kişiye mezar olan Cemil Çapar Apartmanı'nın müteahhidinin duruşmadaki talebi tepki çekti. Sanık Mehmet Özkan, ''Teslim etmem gereken devlet ihalesi işleri ve TOKİ işim var, tahliyemi talep ediyorum'' dedi.

27.06.2024 20:33
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Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 51 kişinin yaşamını yitirdiği ve enkazda kayıpların olduğu Cemil Çapar Apartmanı davasının ikinci duruşmasına müteahhidin talebi damga vurdu.

"TESLİM ETMEM GEREKEN DEVLET İHALE İŞLERİ VAR"

Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, apartmanın ikinci duruşması Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu yargılanan sanıklar apartmanın müteahhidi Mehmet Özkan ve sanık şantiye şefi ile depremde yakınlarını kaybeden aileler ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada SEGBİS'le savunma yapan sanık Mehmet Özkan, "Teslim etmem gereken devlet ihale işleri ve TOKİ işim var" diyerek tahliyesini talep etti. Yakınlarını kaybedenlerin aileleri ise "Biz depremde evlatlarımızın yanarak kül oluşunu izlemek durumunda kaldık. Sorumluların en ağır cezayı almalarını istiyoruz" dedi. Öte yandan, aileler apartmanın altında bulunan marketin kolonları kestiğini de iddia etti.

Mahkeme, sanık Mehmet Özkan ve şantiye şefinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Eylül 2024'e erteledi.

51 kişiye mezar olan binanın müteahhidi: TOKİ işim var tahliyemi istiyorum

"TOKİLER KİMLERE YAPTIRILIYOR?"

Duruşmayı değerlendiren avukat Seher Eriş, "Bunca yıkımın, ölümün üstüne TOKİ'ler kimlere yaptırılıyor?" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinde Antakya'da 51 kişinin hayatını kaybettiği Cemil Çapar Apartmanı'ndan sağ çıkanlar binanın 8 saniyede yıkıldığını, yıkımdan sonra yangın çıktığını ve günlerce yangının söndürülemediğini, pek çok insanın cansız bedenlerini dahi bulamadıklarını beyan etmişti.

Bilirkişi raporunda; binanın malzeme kalitesi yetersizliği, binanın yapım aşamasında donatı detaylandırılması yetersizliğinden dolayı müteahhit asli kusurlu tespit edilmişti. Bugünkü duruşmada tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Özkan, teslim etmesi gereken devlet ihale işleri ve TOKİ işi olduğundan bahisle tahliyesini talep etti. Mahkeme ise tutukluluğun devamına karar verdi. Bunca yıkımın, ölümün üstüne TOKİ'ler kimlere yaptırılıyor?"

"CAN KAYIPLARI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GÜVENLİĞİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu olay, TOKİ projeleri ve benzeri büyük inşaat projelerinde görev alacak firmaların seçiminde daha sıkı denetim ve kalite kontrol mekanizmalarının gerekliliğini bir kez daha göstermektedir. Yaşanan büyük yıkım ve can kayıpları, inşaat sektöründe güvenlik ve kalite standartlarının ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Adaletin tecelli etmesi için hukuki sürecin titizlikle yürütülmesi büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • veysel unlu: Bu adama demeklki halen toki veriliyor. Yazik 4 2 Yanıtla

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