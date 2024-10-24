Hatay'da Deprem Yıkımında 8 Sanığın Yargılanmasına Devam - Son Dakika
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Hatay'da Deprem Yıkımında 8 Sanığın Yargılanmasına Devam

6 Şubat depreminin yıkımı sonrası 8 sanığın yargılama süreci Hatay'da sürüyor, tahliye talepleri değerlendiriliyor.

24.10.2024 16:48
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun, tutuksuz inşaat teknikeri İ.D, şantiye şefi B.M, müştekiler ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz yapı denetim şirketi yetkilisi A.K. de SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"Bu sektörde 'kalite' dendiği zaman ilk 3'e gireriz"

Sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun, savunmasında, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta vefat eden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek ailelerin acılarını yüreğinde hissettiğini öne sürdü.

Bilirkişi raporunun hatalı olduğunu, yapının inşasında kaliteli ve pahalı malzeme kullandığını ileri süren Coşkun, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Ben adalete inanan insanım, bu sektörde 'kalite' dendiği zaman ilk 3'e gireriz. Bu yapının inşaatında Hatay'a ilk kez kule vinç geldi, bizden başka getirten de olmadı. Yapımız depremin aşırı ivmesinden yıkılmıştır. Meslek hayatımda her zaman dürüst, idealist ve kaliteli malzeme kullanımımla bilinirim. Şu anda kötü malzeme kullanmak ve insanların ölümünden sorumlu biri olarak yargılanıyorum, bu bana çok ağır geliyor."

Tutuklu kontrol elemanı Önder Artun da sağlık sorunlarının olduğunu ve cezaevinde çok zorluk çektiğini beyan ederek tahliyesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu ileri sürerek Artun'un tahliyesini talep etti.

Diğer tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu ise yapının kaba inşaatında hiçbir görevinin olmadığını öne sürdü.

Seküçoğlu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Müşteki avukatlarından bazıları da sanıklara "olası kast"tan ek savunma verilmesini talep etti.

Sanık avukatlarının ve müştekilerin de dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Önder Artun'un sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Ocak'a erteledi.

Heyet, ayrıca sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un yakalanmasına yönelik kararın devamına da hükmetti.

Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmişti

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan rezidansın enkazında, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.

Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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