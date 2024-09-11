İskenderun\'da Yeni Okul Açılışı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Afyonkarahisar Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul, törenle açıldı.

Denizciler Mahallesi'ndeki Çamlık İlkokulunun depremlerde ağır hasar görmesi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında yeni okul yapıldı.

Hayırseverlerin de destekleriyle yapılan 12 derslikli Kadınana İlkokulu'nun açılışı Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, açılışta kardeş il Hatay'ın her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

Kentte depremlerde hasar alan okulun yerine yenisini inşa ettiklerini anlatan Yiğitbaşı, "9 ay gibi bir sürede okulumuzu tamamlamış olduk. Yıkılan bir okulumuzu tekrardan 300'e yakın öğrencimiz için bugün açıyoruz. İsmini de Kadınana İlkokulu olarak belirledik. Eğitim hayatlarına devam edecek tüm evlatlarımızın, yavrularımızın Allah yollarını bahtlarını açık etsin." diye konuştu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerde çok sayıda okulun hasar aldığını hatırlattı.

Kentin inşası için hayırseverlerin de desteğiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Vali Masatlı, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ün konuşmasının ardından okulun açılışı yapıldı.

Protokol üyeleri açılışın ardından okulu gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.