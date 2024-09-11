İskenderun'da Yeni Okul Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskenderun'da Yeni Okul Açılışı

İskenderun\'da Yeni Okul Açılışı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerde ağır hasar alan Çamlık İlkokulu'nun yerine Afyonkarahisar Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan Kadınana İlkokulu törenle açıldı. Açılışa Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

11.09.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okulun yerine Afyonkarahisar Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul, törenle açıldı.

Denizciler Mahallesi'ndeki Çamlık İlkokulunun depremlerde ağır hasar görmesi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında yeni okul yapıldı.

Hayırseverlerin de destekleriyle yapılan 12 derslikli Kadınana İlkokulu'nun açılışı Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, açılışta kardeş il Hatay'ın her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

Kentte depremlerde hasar alan okulun yerine yenisini inşa ettiklerini anlatan Yiğitbaşı, "9 ay gibi bir sürede okulumuzu tamamlamış olduk. Yıkılan bir okulumuzu tekrardan 300'e yakın öğrencimiz için bugün açıyoruz. İsmini de Kadınana İlkokulu olarak belirledik. Eğitim hayatlarına devam edecek tüm evlatlarımızın, yavrularımızın Allah yollarını bahtlarını açık etsin." diye konuştu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerde çok sayıda okulun hasar aldığını hatırlattı.

Kentin inşası için hayırseverlerin de desteğiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Vali Masatlı, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ün konuşmasının ardından okulun açılışı yapıldı.

Protokol üyeleri açılışın ardından okulu gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Valiliği, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mustafa Masatlı, İskenderun, Eğitim, Güncel, Çamlık, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Yeni Okul Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı Cenazesi çelik tabutla gelecek Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla gelecek
17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:24:50. #1.11#
SON DAKİKA: İskenderun'da Yeni Okul Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement