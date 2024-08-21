Hatay'da İzinsiz Beton Santrali İhbarı - Son Dakika
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Hatay'da İzinsiz Beton Santrali İhbarı

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Antakya Çevre Koruma Derneği (AÇKD) Başkanı Nilgün Karasu, Hatay'ın Altınözü ilçesinde kurulacak olan izinsiz beton santrali hakkında CİMER'e şikayette bulundu. CİMER'den gelen yanıtta, resmi izin ve ruhsat alınmadığı belirtildi.

21.08.2024 12:08  Güncelleme: 12:12
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Antakya Çevre Koruma Derneği (AÇKD) Başkanı Nilgün Karasu, Hatay'ın Altınözü ilçesi sınırlarında yeni kurulacak beton santralini CİMER'e şikayet etti. CİMER'den gelen yanıtta, "Ekiplerimiz tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir resmi müracaatın tarafımıza yapılmadığı anlaşılmış ve şantiye kurulumu için resmi izin ve ruhsatlar alınmamıştır" denildi. Karasu, "Altınözü Belediyesi'nin girişimiyle ruhsatsız ve izinsiz olduğu için oranın çalışması durduruldu. Umarım izinsiz çalışan bütün beton santrallerine de örnek olur" dedi.

AÇKD Başkanı Karasu, Hatay'ın Altınözü ilçesi sınırlarında yeni kurulacak beton santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yaptı. CİMER'den gelen yanıtta beton santrali için resmi müracaatın yapılmadığı, şantiye kurulumu için resmi izin ve ruhsat verilmediği belirtildi.

"Resmi izni ve ruhsatı yok"

CİMER'den gelen yanıtta, "Bahse konu şikayetinize istinaden; ekiplerimiz tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir resmi müracaatın tarafımıza yapılmadığı anlaşılmış ve şantiye kurulumu için resmi izin ve ruhsatlar alınmamıştır. Söz konusu ruhsat çıkarılana kadar şantiye durdurulmuş olup aksi takdirde işletmenin malzemelerine el koyularak, eski haline getirilecektir" denildi.

"Umarım izinsiz çalışan bütün beton santrallerine örnek olur"

AÇKD Başkanı Nilgün Karasu, CİMER'den gelen yanıtı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Karasu, şöyle konuştu:

"6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinden sonra ve çevremizde inşaat sürecinin başlamasıyla hemen hemen her mahallede beton santralleri kurulmaya başlandı. Bu beton santrallerinin birçoğu ruhsatsız ve izinsiz olarak faaliyet göstermektedir. Dernek olarak bunlara karşı mücadele veriyoruz. Çünkü etrafa yaydığı çimento tozu, gürültü çok büyük olumsuzluklar yaratmaktadır. Özellikle sağlığımızı tehdit etmektedir. Bunlarla ilgili hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Dün aldığımız haberle mutlu olduk. Altınözü ilçesi sınırlarında bir tane beton santrali kurulma aşamasındayken, vatandaştan gelen ihbar üzerine dernek adına CİMER'e şikayet ettik. Altınözü Belediyesi'nin girişimiyle orası ruhsatsız ve izinsiz olduğu için çalışması durduruldu. Umarım izinsiz çalışan bütün beton santrallerine de örnek olur. Çevremizi, doğamızı ve sağlığımızı tehdit eden her türlü çalışma için böyle olumlu sonuçlar bekliyoruz."

Hatay\'da İzinsiz Beton Santrali İhbarı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay'da İzinsiz Beton Santrali İhbarı - Son Dakika

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