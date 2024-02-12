Hatay'da Konteyner Kentte Yangın Çıktı - Son Dakika
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Hatay'da Konteyner Kentte Yangın Çıktı

Hatay'da depremzedelerin yaşadığı bir konteyner kentte çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve çıkış nedeni araştırılıyor.

12.02.2024 04:25
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Hatay'da depremzedelerin yaşadığı bir konteyner kentte yangın çıktı. Korkuya neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki konteyner kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte korkutan yangın

YANGIN BİR AİLENİN KALDIĞI KONTEYNERE SIÇRADI

Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki bir konteyner kentte çıktı. Kiler olarak kullanılan konteynerden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verip, hortum ve bidonlarla yangına müdahale etmek istedi. Hızla büyüyen yangın, depremzede bir ailenin kaldığı konteynere sıçradı.

Hatay'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte korkutan yangın

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Bölgede korku ve endişeye neden olan yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Hatay\'da Konteyner Kentte Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

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