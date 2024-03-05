Hatay'da konut teslimatları başlıyor - Son Dakika
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Hatay'da konut teslimatları başlıyor

Hatay\'da konut teslimatları başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Hatay'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, bir senenin içerisinde merkezdeki konutların vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. Gürgen, Hatay'ın tekrar eski günlerine kavuşacağına inandığını belirtti.

05.03.2024 18:43  Güncelleme: 18:47
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, "İnşallah bir senenin içerisinde artık merkezdeki konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin göz bebeği Hatay, tekrardan eski günlerine kavuşacak." dedi.

Gürgen, Defne Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen Defne İlçesi Rezerv Alanlar Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada slayt eşliğinde, yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gürgen, daha sonra vatandaşların sorularını yanıtladı.

Gürgen, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerinin en fazla hasar verdiği ilin Hatay olduğunu söyledi.

Bugün Defne'deki hak sahiplerinin katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Gürgen, Defne ilçesinde 24 bin hak sahibinin bulunduğunu belirtti.

Toplantıda Defne'de 24 bin konutun nereye yapılacağıyla ilgili vatandaşlarla istişarelerde bulunduklarını ifade eden Gürgen, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak TOKİ ve Emlak Konut eliyle birçok yerde projelere de başladık. Geçen haftaların içerisinde de ilk kuraları çektik, teslimleri de yaptık. Yaşadığımız deprem olağanüstü bir deprem. Sadece Defne'de bile 24 bin hak sahibimiz var. Bugün bunların yerinde dönüşüm süreçlerinin nasıl olacağını, eğer rezerv alanlarda konutlar yapılırsa nasıl olacağını, alternatif olarak vatandaşımız kendi konutunu kendisi yapmak isterse hibe ve kredi yöntemlerinin nasıl olacağını tartıştık. Bunlarla ilgili olarak vatandaşlarımızın da birtakım talepleri var. Zaten bu toplantıların maksadı da bu."

"Türkiye'nin göz bebeği Hatay, tekrardan eski günlerine kavuşacak"

Gürgen, süreçle ilgili resmi duyurularının olacağını ve vatandaşlarla projeleri paylaşacaklarını belirtti.

Merkezde yükselen binaların olduğuna ve inşaat çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Gürgen, şunları kaydetti:

"İnşallah bir senenin içerisinde artık merkezdeki konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin göz bebeği Hatay, tekrardan eski günlerine kavuşacak. Hem Defne'siyle, hem Antakya'sıyla, hem tarihi mekanlarıyla, hem Kırıkhan'ıyla, hem İskenderun'uyla biz her tarafta artık önümüzdeki bir yıl sonrasında neler olabileceğini hayal ediyoruz. Hayallerimizi de bugün vatandaşlarımızla paylaştık."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Vedad Gürgen, Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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