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Hatay'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesinde, plakasız motosiklete çarpan ve kaçan bir otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Hatay\'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
04.01.2024 - 22:45,
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Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklete, Orhanlı Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Orhanlı Mahallesi, Hatay, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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