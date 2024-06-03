Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada - Son Dakika
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Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada

Hatay\'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaçan otomobil sürücüsü polise teslim oldu. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

03.06.2024 14:51
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 1 Haziran'da, Ali K. yönetimindeki 31 AIS 088 plakalı otomobil ile Sercan G. idaresindeki 31 APM 113 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrasında kaçan otomobil sürücüsü Ali K. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

Ali K'nin emniyetteki ifadesinde, alkollü olduğunu ve olayın şokunu atlatamadığını belirterek, "İşten çıktıktan sonra eve giderken kaza geçirdim. Kızımın doğum günü olduğu için yetişmek amacıyla acele ettim. Motosikletliyi fark etmedim. Hatalı benim, tali yoldan çıkarken dikkatli olmam gerekirdi." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ali K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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