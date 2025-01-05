Hatay'da Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi

Hatay\'da Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi

Hatay'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Amanos Dağları'nda yürüyüş yapıldı.

05.01.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Amanos Dağları'nda yürüyüş yapıldı.

Belen Kaymakamlığı, Belen Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Belen Atik Yaylası'ndan Amanos Dağları'nın zirvesine kadar yürüdü.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Katılımcıların Sarıkamış konulu türküler seslendirdiği programda fidan da dikildi.

Etkinliğe CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Amanos Dağları, Sivil Toplum, Sarıkamış, Etkinlik, Güncel, hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
13:09 Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
13:08 Esenyurt’ta yasak aşk cinayeti Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:16 Nejat İşler’in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 15:34:41. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.