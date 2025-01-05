Hatay\'da Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi

Güncel

Hatay'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Amanos Dağları'nda yürüyüş yapıldı.

Belen Kaymakamlığı, Belen Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Belen Atik Yaylası'ndan Amanos Dağları'nın zirvesine kadar yürüdü.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Katılımcıların Sarıkamış konulu türküler seslendirdiği programda fidan da dikildi.

Etkinliğe CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ve vatandaşlar katıldı.