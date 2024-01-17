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Su altında kalan tarım arazileri böyle görüntülendi - Son Dakika
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Su altında kalan tarım arazileri böyle görüntülendi

Hatay'da etkili olan sağanak yağışlar sonucunda su altında kalan tarım arazileri drone ile havadan görüntülendi. Demirköprü Mahallesi'nde Asi Nehri'nin taşmasıyla binlerce dönüm arazi sular altında kaldı. Son 10 yılda görülmeyen bu kadar etkili yağışlar nedeniyle tahmini 10 bin dönüm arazi zarar gördü.

17.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:13
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Su altında kalan tarım arazileri böyle görüntülendi

Demirköprü Mahalle muhtarı, "Son 10 yıldır böyle yağış görmedik"

HATAY - Hatay'da etkili olan sağanak yağışla birlikte su altında kalan tarım arazileri drone ile havadan görüntülendi.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışlı hava kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Hatay'ın bereketleri topraklarını bünyesinde barındıran Amik Ovası'da yağışlı havayla birlikte sular altında kaldı. Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi'nde de Asi Nehri'nin taşmasıyla binlerce dönüm arazi su altında kaldı. Bölgede su altında kalan tarım arazileri drone ile havadan görüntülendi. Bölgede yağışın etkisini devam ettirmesiyle su altında kalan arazilerin arttığı görüldü.

"Özellikle son 1 haftadır yağışların böyle olması tahmini 10 bin dönüm araziyi su altında bıraktı"

Demirköprü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şahan, son 10 yıldır bu kadar etkili bir yağış görmediğini belirterek "Son 10 yıldır böyle yağış görmedik. Özellikle son 1 haftadır yağışların böyle olması tahmini 10 bin dönüm araziyi su altında bıraktı. Buğdaylarımız zarar gördü. Zararı minimuma indirmek için ekipler, gece gündüz çalışıyor. Asi Nehri taştı ve durum gördüğünüz gibi" dedi.

Su altında kalan tarım arazileri böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
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