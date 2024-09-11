Hatay\'da toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonları denetlendi

Hatay'da zabıta ekipleri, toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla denetim yaptı.
Öğrenci servislerini inceleyen ekipler, dron ile gerçekleştirilen çalışmada toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonlarını denetledi.
Denetimde sürücülere çeşitli uyarılarda bulunuldu.
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