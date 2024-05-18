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Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 1000 uyuşturucu hap, 394 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.