Hatay\'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

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HATAY'ın Antakya ve Defne ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Antakya ve Defne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 25 metreye kadar düştü. Yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent genelinde trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Haber-Kamera: Samim SELÇUK/HATAY,