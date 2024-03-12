Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı, baharın gelmesiyle canlandı

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Kuruma noktasına gelen sulak alan, baharın gelmesiyle şenlendi

HATAY - Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen ve baharın gelmesiyle şenlenen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı, dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ Sahili'ndeki, 304 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı da kurak havadan etkilenmişti. Göçmen kuşların geçtiğimiz yıl son baharda da teğet geçtiği sulak alan, kış aylarında etkili olan yağış nedeniyle yeniden doldu.

Baharın gelmesiyle kuşların durağı haline gelen ve şenlenen sulak alan drone ile havadan görüntülendi.

Sulak alandan muazzam görüntüler çıkaran Salih Bozkurt, "Burası kuş türü açısından çok zengin bir yer kuşların dinlenme alanı. Sulak alana bir çok yerden kuş türü geliyor. Benimde evim buraya yakın olduğu için genelde yürüyüş alanım oluyor Mileyha kafa dinlemek için çok güzel bir yer sadece kuş sesleri var. Her gün buraya uğramaya çalışıyorum ve herkese tavsiye ediyorum gelmesi için" dedi.