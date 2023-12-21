Hatay\'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

HATAY'ın Antkaya ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.