Hatay\'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan illerden Hatay'da bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
AFAD verilerine göre deprem yerin 9.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Hatay genelinde ve çevre illerde hissedildi.
Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Yetkililer saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.
