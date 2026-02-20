Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay\'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
20.02.2026 06:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan illerden biri olan Hatay'da korkutan bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD verilerine göre Kırıkhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 9.2 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan illerden Hatay'da bir deprem daha meydana geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

AFAD verilerine göre deprem yerin 9.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Hatay genelinde ve çevre illerde hissedildi.

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Yetkililer saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş, Kırıkhan, Deprem, Güncel, Hatay, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • btnjpg5v9g btnjpg5v9g:
    ALLAH cc Korusun. 9 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

06:36
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
04:51
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
00:56
İçişleri Bakanlığı’na kritik atama İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
21:00
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 06:57:11. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.