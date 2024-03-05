Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

05.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:27
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Hatay Samandağ'ın merkez üssü olduğu 4.0 büyüklüğünde bir deprem AFAD tarafından bildirildi. Saat 10.15'te kaydedilen sarsıntının derinliği 6.04 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZLUK YOK

Gelişme sonrası sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "AFAD verilerine göre merkez üssü Samandağ ilçemiz olan 4.0 şiddetindeki artçı depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Ekiplerimize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜN KAHRAMANMARAŞ VE ÇANAKKALE DE SALLANDI

Dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 11.26'da 4.4 büyüklüğünde depremden sonra Çanakkale Yenice'de de 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Çanakkale'de saat 21.38'de kaydedilen deprem, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerden de hissedilmişti. Bursa Nilüfer'de ise bir vatandaş, depremden ötürü paniğe kapılarak kendisini ikinci kattan aşağı atması sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hatay\'da 4 büyüklüğünde deprem

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    Yorumlar (1)

  • TOLGA ALCAN: zor bısey gercekten dıken ustundeyız gecmıs olsun 5 2 Yanıtla

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