Hatay İskenderun'da 1 ton 120 kilo bozuk et ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay İskenderun'da 1 ton 120 kilo bozuk et ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay İskenderun\'da 1 ton 120 kilo bozuk et ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Hatay İskenderun'da gümrük analizinde imhasına karar verilen 1 ton 120 kilo bozuk et, piyasaya sürülmeye hazırlanırken polis tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, etler imha için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde imha edilmesi gerekirken piyasaya sürülmeye çalışılan 1 ton 120 kilo bozuk et ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede devriye görevi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 ton 120 kilo bozuk et ele geçirildi. Ele geçirilen etlerin, getirildiği İskenderun Limanı'nda gümrük tarafından yaptırılan analiz sonuçlarında imhasına karar verilerek el konulan etler olduğu ancak bazı görevlilerin etleri çöp sahasına götürüp imha etmek yerine piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken bozuk etler ise imha için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: DHA
İskenderunGüvenlik3. SayfaGüncelTarımPolisHataySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay İskenderun'da 1 ton 120 kilo bozuk et ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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