Hatay Rönesans Rezidans Davası... Sanık Önder Artun: "ben Şizofrenim, Cezaevinde Çok Sıkıntı Çekiyorum"

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, Hatay'daki ANTİS Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada sanık müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, "Afetzedeler için acılı ve üzgünüm. Ailelere başsağlığı diliyorum" derken, sanık Önder Artun ise "Ben şizofrenim, cezaevinde çok sıkıntı çekiyorum" ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti; tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, kamu görevlileri ve kayıplar hakkındaki dosyaların akıbetinin sorulması, olası kast ile ilgili ek savunma halinin sonraki celsede değerlendirilmesine karar verdi. Sanık avukatlarının yeni bir bilirkişi raporu talebini reddederek, duruşmayı 24 Ekim 2024'e erteledi.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahalllesi'nde 6 Şubat depremlerinde 269 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaşamını yitirdiği ve kayıpların olduğu Rönesans Rezidans ile ilgili 5'ü tutuklu 1'i firari 8 hakkında ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, sanıklar Mehmet Yaşar Coşkun, Ayhan Karan SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Diğer sanıklar Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu, Önder Artun, İbrahim Dahıroğlu, Bayram Mansuroğlu ise duruşma salonunda hazır bulundu. Rönesans enkazında yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı. Firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak tanık Ali Onur Çinçinoğlu dinlendi. Çinçinoğlu, "İdari ve teknik bilgiye sahip değilim. Denetimi şirket yapar. Zamanında babam Osman Çinçinoğlu'nun denetim yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ancak babam söz konusu binanın denetimine gittiğini söylüyordu" dedi.

"Biz her gün ölüyoruz onlar nefes alıyor"

Yakınlarını kaybedenler ve müştekiler, "Evlatlarımıza 'cennetten köşe' diye sattılar. Evlatlarımızı aldattılar. Biz her gün ölüyoruz ama onlar nefes alıyor. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyoruz" diye konuştu.

Müşteki avukatı Emine Çandarlı, "Zaman geçse de acılar geçmiyor. Benim kardeşlerim boğulmuştu. Çıkan cenazeler kum içindeydi. Bina 3-4 gün yandı müdahale edilmedi" ifadesini kullandı. Diğer müşteki avukatları da tutuklu sanıkların tutukluluğuna, tutuksuz sanıkların tutuklanmasına ve tüm sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık İbrahim Dahıroğlu, önceki savunmasını tekrarladı. Sanık Ayhan Karan, "Rönesans'ta hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum" derken, Karan'ın avukatı, "Müvekkilimin bina yıkımında dahili yoktur, yeni bilirkişi raporu talep ediyoruz" dedi.

Sanık Bülent Seküçoğlu bayıldı

7 sanığın savunmaları alındığı sırada, yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu bayıldı ve duruşmaya ara verildi. Duruşma salonuna çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Seküçoğlu'yu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aranın ardından duruşmada sanık müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, "6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık. Afetzedeler için acılı ve üzgünüm. Ailelere başsağlığı diliyorum. Dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini istiyorum. Beraatimi ve tahliye mi talep etmiyorum. Takdir yüce mahkeme heyeti indir" şeklinde konuştu. Coşkun'un avukatı ise delillerin uygun toplanmadığını ve yeniden bilirkişi raporunun hazırlanmasını talep etti.

Sanık Bayram Mansuroğlu birinci duruşmadaki beyanını tekrarlayarak beraatini istedi. Mansuroğlu'nun avukatı da "Müvekkilimin kalp ve tansiyonu var. Tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"Ben şizofrenim, cezaevinde çok sıkıntı çekiyorum"

Sanık Mehmet Haşim Eraslan ise "Bilirkişi raporları gerçekleri yansıtmıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Eraslan'ın avukatı da müvekkilinin 10 ayının tutukluğunu ve tahliye edilmesini istedi.

Sanık Önder Artun da savunmasına Atatürk Gençliğe hitabesiyle başladı. Mahkeme savunmasının konuyla ilgisi olmadığını belirtti. Sanık Artun, "Bu deprem yüzeysel olmamıştır. Büyük yıkıma sebep olmuştur. İnşaatta yardımcı kontrolerdim. Ben şizofrenim. Cezaevinde çok sıkıntı çekiyorum" diye konuştu.

Ara karar

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Mahkeme heyeti; tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına, kamu görevlileri ve kayıplar hakkındaki dosyaların akıbetinin sorulması, olası kast ile ilgili ek savunma halinin sonraki celsede değerlendirilmesine karar verdi. Sanık avukatlarının yeni bir bilirkişi raporu talebini reddederek, duruşmayı 24 Ekim 2024'e erteledi.

Ne olmuştu?

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen, "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Hatay'daki Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapılar arasında yer almıştı. Rönesans Rezidans'ta Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı. Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ve bazı yurttaşların izine rastlanmamıştı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun, yapı denetim şirketinin yetkililerinden Ayhan Karan, tutuksuz sanıklar inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu ve şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ile müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etmişti. Firari Hüseyin Yalçın Coşkun için kırmızı bülten çıkartılmıştı.

Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yanında ciddi bir miktarda nakit parayla 10 Şubat 2023 tarihinde THY'nin Karadağ uçağıyla yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış ve akabinde tutuklanmıştı.