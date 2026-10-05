Hatay Samandağ'da gün batımı, kızıl ve altın sarısı renklerle kartpostallık oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Samandağ'da gün batımı, kızıl ve altın sarısı renklerle kartpostallık oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Samandağ\'da gün batımı, kızıl ve altın sarısı renklerle kartpostallık oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki sahilde gün batımı, kızıl ve altın sarısı renkleriyle kartpostallık görüntü oluşturdu. Sahilde yürüyüş yapanlar renkleri cep telefonuyla kayda aldı, ardından sıcak tonlar yerini koyu mavi renge bıraktı.

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki sahilde gün batımı, bulutların arasından parlayan güneşin kızıl ve altın sarısı rengiyle görsel bir şölene dönüştü. Sahilde yürüyüş yapanlar, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla oluşan renk çeşitliliğini cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Kartpostallık gün batımının ardından gökyüzündeki sıcak tonlar, yerini koyu mavi renge bıraktı.

Kaynak: DHA
SamandağTurizmGüncelHatayYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
Putin’den savaşın seyrini değiştirecek adım “General Armageddon“ geri dönüyor Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! "General Armageddon" geri dönüyor
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
32 kişiyi taşıyan askeri helikopter düştü 32 kişiyi taşıyan askeri helikopter düştü
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi Son hali inanılmaz 290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
20:59
Tutuklanan Yasin Kol’un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
20:34
İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
20:22
Merz, Rusya’nın hibrit saldırılarına NATO doğu kanadında yanıt vereceklerini söyledi
Merz, Rusya'nın hibrit saldırılarına NATO doğu kanadında yanıt vereceklerini söyledi
19:46
ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE’ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı
ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
18:51
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 21:44:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Hatay Samandağ'da gün batımı, kızıl ve altın sarısı renklerle kartpostallık oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei