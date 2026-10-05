Hatay Samandağ\'da gün batımı, kızıl ve altın sarısı renklerle kartpostallık oldu

Hatay Samandağ'da gün batımı, kızıl ve altın sarısı renklerle kartpostallık olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki sahilde gün batımı, kızıl ve altın sarısı renkleriyle kartpostallık görüntü oluşturdu. Sahilde yürüyüş yapanlar renkleri cep telefonuyla kayda aldı, ardından sıcak tonlar yerini koyu mavi renge bıraktı.
HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki sahilde gün batımı, bulutların arasından parlayan güneşin kızıl ve altın sarısı rengiyle görsel bir şölene dönüştü. Sahilde yürüyüş yapanlar, güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla oluşan renk çeşitliliğini cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Kartpostallık gün batımının ardından gökyüzündeki sıcak tonlar, yerini koyu mavi renge bıraktı.
Kaynak: DHA
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