Hatay Samandağ'da motosiklet ile pikap çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kuşalanı Mahallesi'nde pikap ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kuşalanı Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen H.Y. idaresindeki pikap ile A.O'nun kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.O, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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