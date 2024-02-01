Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılmasına destek olmak amacıyla düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri, İstanbul'da başladı.
Hatay Dernekler Federasyonunca düzenlenen ve Hatay Valiliğince desteklenen etkinliğin açılışı, Atatürk Havalimanı fuar alanında gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Törende, Hatay Medeniyetler Korosu da sahne aldı.
Açılışta konuşan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, el ve gönül birliğiyle yaraların sarılacağını belirterek "6 Şubat 2023'te yaşamış olduğumuz o büyük felaketin acısını, hatırasını içimizde taşıyoruz. Cenabıhak bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın." dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül de Hatay başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerin acısının Türkiye'nin her yerinde hissedildiğini ifade ederek "Acılarımız var, yaralarımız var ama toparlanmamız gerekiyor. Hem maddi olarak hem manevi olarak bu yaraların tedavi edilmesi gerekiyor. Maddi olarak bir şekilde tedavi edilir ama manevi olarak bu rehabilitasyon sürecinin hızlanması için bu tür etkinliklere ihtiyaç var." şeklinde konuştu.
"Devletimiz sahada ve halkımızın yanındadır"
Hatay Dernekler Federasyon Başkanı Hüseyin Yılmazer, 6 Şubat depremlerinin en çok Hatay'ı vurduğunu, şehrin yerle bir olduğunu söyledi.
Toplam vefat sayısının yarısından fazlasının Hatay'da olduğunu aktaran Yılmazer, yaşanan yıkımın ve acının tarifinin imkansız olduğunu dile getirdi.
Yılmazer, tarihte 7 defa büyük depremlere maruz kalan şehrin her seferinde ayağa kalkmayı bildiğini ifade ederek "Yüce devletimizin sahada kesintisiz ve özverili çalışmaları ile bu kez de ayağa kalkacağız ve küllerimizden yeniden doğacağız. Şehrimiz bugüne kadar tarihi zenginliği, gastronomisi, turizmi gibi birçok konuda ön plana çıkmıştır. Ne yazık ki son bir yıldır deprem ile adından söz ettirmektedir." dedi.
Şehrin her zaman dünyada ilklerin ve enlerin başkenti olduğunu dile getiren Yılmazer, "Hataylılar olarak devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza güvenimiz tamdır. Şehrimizi en kısa zamanda ayağa kaldıracaklarından hiç şüphe yoktur. Depremin ilk gününden bugüne devletimiz sahada ve halkımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.
Ziyaretçiler yöresel lezzetleri tatma imkanı bulacak
Etkinliğin ilk gününde en hızlı künefe ve kağıt kebabı yeme yarışmaları düzenlendi. Künefe yarışmasının galibi çeyrek altın, kebap yarışmasının kazananı ise 1000 lira değerinde gümüş kolye kazandı.
Etkinliğe gelenler, Hatay'ın kağıt kebabı, tepsi kebabı, içli köftesi, biberli ekmeği, kömbesi, künefesi, çeşitli zeytinleri ve baharatları gibi yöresel lezzetleri tatma imkanı buluyor.
"Hatay küllerinden yeniden doğuyor" sloganıyla düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri, 4 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
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