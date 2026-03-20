Hataylı 160 depremzede, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetiyle Özbekistan'a geldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hataylı 160 depremzededen oluşan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetlisi olarak 5 gün boyunca bu ülkeyi ziyaret edecek kafile, özel uçakla Andican kentine geldi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri yaşayan, öksüz ve yetim çocukların da aralarında bulunduğu afetzedeler, gece saatlerinde Hatay Havalimanı'ndan hareket eden uçakla Andican Havalimanı'na ulaştı.

Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu ile Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu'nun da eşlik ettiği kafile, Özbekistan Turizm Bakan Yardımcısı Sanjar Tadjiyev, Andican Valisi Yardımcısı İsomiddin İsmanov ile bazı yetkililerce karşılandı.

Kafile için havalimanında Özbekistan'ın yöresel müziği ve kıyafetleriyle karşılama töreni yapıldı, kadınlara yöresel kıyafet ve çiçekler takdim edildi.

Hatay Vali Yardımcısı Topaloğlu, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında Türkiye'nin çok ciddi bir yıkım yaşadığını söyledi.

Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin feraset gösterdiğini, böylece hızlı bir şekilde yeniden ihya ve inşaat sürecine başlandığını dile getirerek, "Özbekistan devleti bu kapsamda Hatay Arsuz'umuzda 308 konut yaptırmak suretiyle bu gönül seferberliğine katkı sundu. 29 Ocak'ta bunların açılışı yapıldı. Bu açılış esnasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine nevruz programları kapsamında ve aynı zamanda Ramazan Bayramı'nda bugün Özbekistan'dayız. Burada Arsuz Kaymakamımızla beraber 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamındaki öksüz yetim çocuklarımız, ailelerimiz ve depremzede vatandaşlarımızla birlikte Özbekistan devletinin misafiri olarak birtakım etkinliklere katılmak ve nevruz programını idrak etmek üzere buradayız." diye konuştu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın selamlarını da buraya getirdiğini aktaran Topaloğlu, sıcak karşılama ve yöresel güzellikler için karşılama heyetine teşekkür etti.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu ise ilçedeki vatandaşlarla birlikte 5 gün süreyle burada olacaklarını söyledi.

Özbekistan'ın zor gününde yanlarında olduklarını kaydeden Eroğlu, "Bu anlamlı davet için de çok teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki 7'den 70'e depremzedelerle birlikte buraya geldik. Onların hem Ramazan Bayramı'nı hem de Nevruz Bayramı'nı birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Hiç böyle bir karşılama beklemiyordum"

Depremzede Açelya Çiçek, kendilerini davet ettikleri için Özbekistan'a teşekkür etti.

Çiçek, bu ülkenin deprem zamanında çok yardımları olduğunu dile getirerek, "Bizi davet ettiler, buraya geldik. Çok mutluyuz. Hiç böyle bir karşılama beklemiyordum açıkçası. Çok beğendim. Bize bu kadar önem göstermeleri çok hoşumuza gitti. İlk defa bu kadar uzak bir yere geliyoruz." dedi.

Necla Avlar, Özbekistan'da çok güzel karşılandıklarını anlatarak, "Depremden sonra ilk defa şu manzara içimi açtı, beni güldürdü. Özbekistan Cumhurbaşkanı'na, bizi düşünüp burada misafir ettiği için binlerce teşekkür ediyorum. İnsanları sıcakkanlı. Bu güler yüzle, bu sıcaklıkla depremi unutmuş oldum." diye konuştu.

Depremzede Nihat Avlar ise yolculuğun çok iyi geçtiğini, havalimanında çok iyi karşılandıklarını söyledi.

Avlar, Özbekistan'a ilk defa geldiğini ve farklı şehirleri gezme imkanı bulacaklarını belirtti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybettiğini ifade eden Civan Çam da Özbekistan'a kendilerini misafir ettikleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetlisi olarak ülkeye gelen kafile, 5 gün boyunca Andican'ın yanı sıra Semerkant, Buhara ve Harezm'i ziyaret edecek.

Gezi programıyla depremzedeler ülkenin tarihini ve kültürünü yakından tanıma imkanı bulacak.

Kaynak: AA

Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 12:21:31. #7.12#
SON DAKİKA: Hataylı 160 depremzede, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetiyle Özbekistan'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.