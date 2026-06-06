Hava Kuvvetleri 115 Yaşında! - Son Dakika
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Hava Kuvvetleri 115 Yaşında!

Hava Kuvvetleri 115 Yaşında!
06.06.2026 17:12
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İzmir'deki festivalde askeri hava araçları geçiş yaptı, gösteriler ilgiyle izlendi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamında askeri hava araçları ile yerli savunma sanayisi platformları geçiş yaptı.

Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında iki gün sürecek festivalde savaş uçakları F-4E 2020 ve F-16'ların yanı sıra KT-1T, T-38M ve SF-260D eğitim uçakları pist önünden geçti.

Geçişte "Koca Yusuf" olarak bilinen Airbus A400M Atlas ile CN-235 tipi nakliye uçakları, AS532 Cougar ve T70 helikopterleri yer aldı.

Türk savunma sanayisi şirketlerince geliştirilen HÜRJET ve HÜRKUŞ eğitim uçakları ile GÖKBEY helikopteri de geçiş yapan platformlar arasında bulundu.

Etkinlikte insansız hava araçları AKSUNGUR, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 de sergilendi.

İzmir ve çevre illerden festivale katılan öğrenciler ile ailelerinin ilgiyle takip ettiği geçişi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da izledi.

Ziyaretçiler, cep telefonlarıyla görüntü alırken öğrenciler, platformlarla ilgili görevli personelden bilgi edindi.

Hava araçlarının geçişinin ardından SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi, F-16 savaş uçağıyla yapılan gösteri, izleyicilerden alkış aldı.

Kaynak: AA

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