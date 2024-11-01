Hava Saldırısında 14 Ölü, 69 Yaralı

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Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesi, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyini hedef alan hava saldırıları sonrası hastaneye 14 ölü, 21'i ağır 69 yaralı getirildiğini duyurdu.

Hastane yönetiminden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalamasının ardından sabah saatlerinden bu yana hastaneye 14 Filistinlinin naaşı ile 21'i ağır olmak üzere 69 yaralı getirildiği kaydedildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini aktardı.