Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artması, yurt genelinde ise mevsim normallerinin üzerindeki seyrini sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacak, yurt genelinde isemevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. MGM, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu.
MGM, ülke genelinde yağış beklenmediğini, Trakya ile Güneydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. MGM verilerine göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam devam ediyor. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar uyarısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.
Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 27, İstanbul'da 25, İzmir'de 28 derece olacak.
Ankara'da yarın en yüksek hava sıcaklığı 28, İstanbul'da 24, İzmir'de 28 derece olacak.
Son Dakika › Güncel › Hava Sıcaklıkları Artacak, Çığ Tehlikesi Uyarısı - Son Dakika
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gürcistan'a gelerek Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik iş birliği ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca, Türkiye'nin Gürcistan'a olan kararlı desteği vurgulandı ve ikili işbirliği çerçevesinde savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve NATO standartlarına uyumun artırılması için çalışmalar yapılması önemli olduğu belirtildi.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin İsrail ile yaptığı ticareti eleştirerek, ikiyüzlülük olduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Ağbaba'ya yanıt vererek, İsrail'in çocukları öldürdüğünü ancak CHP'nin İsrail'e değil AKP'ye kızdığını söyledi. CHP'nin grup önerisiyle İsrail ile yapılan ticaretin neden ve sonuçlarının araştırılması talep edildi.
31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin, "şatafatlı makam'' katı tartışmasıyla gündeme gelen katı ve odaları görüntülendi. Belediyenin başkanlık katındaki 2 makam odasında, 2 adet lüks banyo, şark köşesi, davet salonu, yemek odalarının bulunduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Devletin parasıyla, milletin parasıyla kendilerine saltanat düzeni kurmuşlar” dedi. Belediyenin 1 milyar 946 bin TL’lik borç durumu da belediye binasına asıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Karaçam Mahallesi Muhtarı Alaaddin Şeker, tek listeyle yapılan seçimde oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Mehmet Öztürk, Şeker'e yeni görevinde başarılar diledi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 12. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas ve 13. Fethiye Turistik İşletmeler, Villa Ekipmanları ve Dekorasyon Fuarı başladı. Fuarda 100 firma yer aldı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, ilçenin tarım ve turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, fuarın üretici ve tüketiciyi bir araya getirmenin önemine vurgu yaptı. Fuarlar, 19 Nisan'da sona erecek.
Trabzon'da düzenlenen 10. Karadeniz'in Renkleri karma resim sergisine 3 ilden 52 sanatçı katıldı. Serginin açılışına Vali Aziz Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve davetliler katıldı. Sergi, 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende turizmin önemi vurgulandı ve Trabzon'un turist sayısında önemli artış beklenildiği belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette, Manisa'nın potansiyeli ve işbirliği konuları ele alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan çift, düğünlerini unutulmaz kılmak için çiftçilikte kullandıkları traktörü gelin arabası yapmaya karar verdi. Gelin ve damat, traktörle şehir turu yaparak düğün salonuna geldi. Davetliler, süslenmiş traktörün önünde fotoğraf çektirdi.
İzmir'de öz kardeşini öldürdükten sonra Sırbistan'a kaçmak isteyen şahıs, İnterpol'ün devreye girmesiyle Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda yakalandı. Yakalanan şüpheli, İzmir'den Sırbistan'a giden polis ekipleri tarafından havayolu ile Türkiye'ye getirildi. Şüpheli, sorgusunda suçunu kabul ederek kardeşi ile aralarındaki husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda yarışan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Kethüda, milli marşımızı okuttuğu için gururlu olduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün ekimi yeniden artış gösteriyor. Selendili çiftçiler, tütün fidelerini toprakla buluşturarak yoğun bir sezon geçiriyor. Tütün dikimleri yıl sonuna kadar sürecek ve üreticiler yüksek fiyatlar bekliyor.
Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Turizmde Estetik' konulu panelde, şehir ve kent kavramlarının estetik açıdan farklılık gösterdiği vurgulandı. Panelde, konuşmacılar şehirlerin estetik anlayışının henüz gelişmekte olduğunu belirtirken, sağlık turizmi ve şehirlerin turizm potansiyeli üzerine sunumlar yapıldı.
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