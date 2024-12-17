Hava Sıcaklıkları Artıyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini bildirdi. Rüzgarın ise Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 5, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 12, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 15, en düşük 5 derece olacak.