Havacılık Lisesi'nde F-4 Motoru Eğitimi - Son Dakika
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Havacılık Lisesi'nde F-4 Motoru Eğitimi

Havacılık Lisesi\'nde F-4 Motoru Eğitimi
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Samsun'da Havacılık Lisesi öğrencileri, F-4 Phantom motorlarıyla uygulamalı eğitim alıyor.

SAMSUN'da Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan temin edilen ve uçuştan menedilen F-4 Phantom savaş uçağı motorlarını söküp takarak uygulamalı eğitim alıyor. Eski Hava Kuvvetleri Subayı ve Göktürk Havacılık Lisesi Meslek Dersleri Koordinatörü Avni Doğan, "Öğrencilerimiz, öncelikle teorik dersleri aldıktan sonra uygulamalı eğitim için motorun başına geçiyor. Motor üzerindeki sistemi oluşturan cihaz ve parçalar tek tek sökülerek görevleri anlatılıyor. Parçaların sökülmesi ve yeniden takılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı eğitimlerle detaylı şekilde öğretiliyor" dedi.

Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan temin edilen ve uçuştan menedilen F-4 Phantom savaş uçağı motorları üzerinde parçaları tek tek söküp yeniden monte ederek sistemleri yakından tanıyor, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürerek gerçek ekipmanlarla eğitim alıyor. Öğrencilerin gerçek bir savaş uçağı motoru ile uygulamalı eğitimler alarak havacılık sektörünün en büyük tecrübelerinden birini kazandıklarını söyleyen Meslek Dersleri Koordinatörü Avni Doğan, "Okulumuzdaki en önemli imkanlardan biri Hava Kuvvetleri'nden temin edilen orijinal Phantom uçaklarının jet motorları. Uçak bakım hangarında bulunan bu motorlar üzerinde, Hava Kuvvetleri'nden emekli subay ve astsubay teknik öğretmenler tarafından öğrencilere uygulamalı eğitim veriliyor" diye konuştu.

'MEZUNLAR UÇAK TEKNİSYENİ OLARAK GÖREV YAPIYOR'

'F-4 jet motorlarının en iyi şekilde uygulamalı olarak anlatıldığını ifade eden Avni Doğan, "Burada, Hava Kuvvetleri ile yapılan protokol kapsamındaki yazışmalar sonucunda, halen aktif görev yapan F-4 Phantom savaş uçaklarından uçuştan menedilen ve sahada atıl durumda bekleyen iki turbojet motoru okulumuza kazandırıldı. Öğrencilerimiz, öncelikle teorik dersleri aldıktan sonra uygulamalı eğitim için motorun başına geçiyor. Motor üzerindeki sistemi oluşturan cihaz ve parçalar tek tek sökülerek görevleri anlatılıyor. Parçaların sökülmesi ve yeniden takılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı eğitimlerle detaylı şekilde öğretiliyor. Öğrencilerimiz, jet motorlarıyla ilgili tüm eğitimlerini okulumuzda alıyor. Buradan mezun olanlar ise sivil havacılık alanında faaliyet gösteren çeşitli hava yolu şirketlerine başvurarak uçak teknisyeni olarak görev yapıyor. Okulumuzdaki en önemli imkanlardan biri de Hava Kuvvetleri'nden temin edilen orijinal Phantom uçaklarının jet motorları. Uçak bakım hangarında bulunan bu motorlar üzerinde, Hava Kuvvetleri'nden emekli subay ve astsubay teknik öğretmenler tarafından öğrencilere uygulamalı eğitim veriliyor" ifadelerini kullandı.

Göktürk Havacılık Mesleki Teknik Eğitim Koordinatörü Muhammet Hasanoğlu da "Meslek dersi öğretmenleri ve deneyimli eğitmenler eşliğinde motor parçalarının söküm ve montaj işlemleri uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede öğrenciler, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri gerçek ekipmanlar üzerinde öğrenme imkanı buluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Havacılık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havacılık Lisesi'nde F-4 Motoru Eğitimi - Son Dakika

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