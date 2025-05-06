Havacılık ve Uzay Yarışması İstanbul'da Başladı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün "Köklerden Göklere" projesi kapsamında düzenlenen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yarışması, Ataköy Atletizm Salonu'nda başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yarışmanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine vurgu yaptı.

Yarışmanın temel hedefinin öğrencilerin ilgisini desteklemek olduğunu belirten Yentür, çocuklara yeni vizyon kazandırma amacıyla ders programlarını da yerli ve milli duruşla zenginleştirdiklerini kaydetti.

Yentür, "Düşünebilen, üretebilen, merak edebilen, ilgisinin ve merakının peşinde koşan öğrencilere gerekli ortamları hazırlamak, biz eğitimcilerin, öğretmenlerin en büyük görevidir." dedi.

Yarışma alanındaki tüm stantları gezdiğini belirten Yentür, "Nice Nuri Demirağlar, Selçuk Bayraktarlar, Aziz Sancarlar bu masalardan yetişecek." ifadesini kullandı.

TUSAŞ İstanbul İnsan Kaynakları Müdürü Mutluhan Öztürk ise Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisindeki gelişimine dikkati çekerek, "1973 yılında kurulan şirketimiz başta Türk Hava Kuvvetleri olmak üzere hem Türkiye'ye hem de dünyaya hizmet veriyor. Milli muharip uçağımız Kaan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli 5. nesil savaş uçağıdır. Bu projeyle Türkiye, dünyanın sayılı 5. nesil savaş uçağı üreten ülkelerinden biri olmuştur. Göktürk ve İMECE uydularımız, uzayda gözümüz kulağımız olan uydularımızdır. Haritacılıktan çevre takibine, pek çok alanda görev yapıyor." diye konuştu.

Öztürk, "Bu proje, havacılığı sevdirmek ve milli teknolojiye katkı sağlamak için atılmış önemli bir adımdır. Çocuklarımıza, gençlerimize havacılığı sevdirmek, onları bu alandaki çalışmalara özendirmek ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak proje üretimlerine fırsat tanımaktan dolayı çok gururluyum." dedi.

Etkinliğin ilk gününde "lastik motorlu model uçak yarışması" düzenlendi.

Yarışma, planör model uçak, drone futbolu, roket yarışması gibi farklı kategorilerle 9 Mayıs'a kadar devam edecek.