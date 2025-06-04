Havacılıkta 33 Yıl: Dr. Kahraman\'ın Yeni Kitabı

Ostomi (stoma) hastalığını yenme hikayesini anlattığı "Torbayla Yaşamak" ile görev için gittiği Bari'de "Puglia'da bir Ömür" adlı kitabı yazan rehber ve havacılık uzmanı Dr. Ömür Kahraman, bu kez 33 yıllık havacılık kariyerini ve iş hayatındaki deneyimlerini kaleme aldı.

Kahraman'ın Destek Yayınları tarafından yayımlanan yeni kitabı "Havada Bir Ömür"ün imza günü Penguen Kitabevi Suadiye'de gerçekleştirildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ömür Kahraman, havacılık sektöründe 33 sene uçak bileti satmaktan yöneticiliğe kadar birçok departmanda çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

Kahraman, bu süre zarfında oldukça yoğun bir deneyim edindiğini belirterek, "Filistin Hava Yolları, Moldova Hava Yolları ve Türk Hava Yollarında görev aldım. Yıllardır biriktirdiğim bu deneyimi de 'sevgi ve bilgi paylaştıkça çoğalır' mottomla birlikte gençlere aktarmak istedim." dedi.

"Havacılık bana çok şey öğretti"

Henüz 18 yaşındayken havacılıkla tanışıp, sektörde çalışmaya başladığını dile getiren Kahraman, şöyle devam etti:

"Önce uçak bileti sattım, sonra hava yollarında yöneticilik yaptım. Havacılığa ömrümden birçok şey verdim ve elbette bunun karşılığını aldım. Havacılık bana çok şey öğretti. Dakik olmayı, geç kalmamayı öğrendim. Uçağın kapısı, uçak saati geldiğinde her zaman kapanır. Biz, 'aman, 5 dakika geç kaldım ne olacak ki!' deriz. Bunu yapmamamız gerektiğini öğrendim. İnsan ilişkileri gibi birçok noktayı hep bu sektörle birlikte anlamış oldum."

Kahraman, havacılığın "kapalı" değil, dışa açık bir sektör olduğuna işaret ederek, "Havacılık aslında 'içe dönük' bir sektör değil. Çünkü havacılık kendisini insanlara pazarlıyor. Biz insan ve yük taşıyoruz. Dolayısıyla herkese ve her ülkeye ulaşmamız gerekiyor ki bu alanda başarılı olalım. Bu yüzden havacılık, dışardan görüldüğü kadar içe dönük bir sektör değil." değerlendirmesini yaptı.

"Bilgimi ve tecrübelerimi toparladığım bir kitap oldu"

Havacılık alanında akademik çalışmalarda bulunduğunu söyleyen Ömür Kahraman, "İşletme alanında doktora yaptım. Doktora tezim de havacılıkla ilgiliydi. 'Havada Bir Ömür' kitabında yer alan ve havacılık tarihinin anlatıldığı bölümü doktora tezimden aldım. Çünkü havacılığın tarihçesini çok ciddi bir şekilde araştırmıştım. Hocalarım bana tezin bir kitap olması gerektiğini, çok emek verildiğini ve havacılığın buna ihtiyacı olduğunu söylemişlerdi. O zaman o kadar yorulmuştum ki bunu yazmak istememiştim." ifadelerini kullandı.

Kahraman, kitabın farklı bölümlerden oluştuğunu aktararak, "Kitapta havacılık tarihi var. Çünkü havacılık son 75-80 yılda gelişen bir sektör. Son zamanlarda gençlere, 'Ne olmak istiyorsunuz?' dediğimizde büyük bir çoğunluğu artık 'havacı' olmak istediğini söylüyor. Çalışmam, havacılık mesleklerinin anlatıldığı, uçakların nasıl uçtuğundan türbülansa, uçak korkusunun ne olduğuna kadar herkesin günlük hayatta merak ettiği soruların yer aldığı, bilgimi ve tecrübelerimi toparladığım bir kitap oldu." diye konuştu.

Ayrıca kitapta ele alınan konuların, kendisine sorulan sorularla yakın bir ilişkisi olduğuna dikkati çeken Kahraman, şunları kaydetti:

"Havacılık alanındaki deneyimlerini paylaşmak istediğimde havacı olduğumu bilen gençler ya da onların anneleri bana sorular soruyorlardı. 'Oğlum pilotaj okumak istiyor, tavsiye eder misin?', 'Oğlum pilot olmak istiyor, ne yapması lazım?', 'Kızım hava kontrolörü olmak istiyor, nasıl olabilir?' sorularını duyunca demek ki sektörde bir ihtiyaç olduğunu anladım. Arkadaşlarımın da 'Gezmeyi çok seviyorum ama o kadar çok korkuyorum ki uçağa binemiyorum, bu korkumu nasıl yeneceğim?' sorularını duyunca, üç-beş kişiye ulaşmak yerine bir kitap yazarak daha çok kişiye ulaşabilirim ve dünyada benden sonra bir iz bırakabilirim diye düşündüm."

"Havacılığın gençlerin mutlaka seçmeleri gereken bir dal olduğunu düşünüyorum"

Dr. Kahraman, insanoğlunun gökyüzüyle farklı bir ilişkisi olduğunu da vurgulayarak, "İnsanoğlu hep gökyüzüne bakmış ve uçmayı hedeflemiş. Pilot ilanlarında da 'Ofisiniz gökyüzünde olsun ister misiniz?' diye sorular görürsünüz. Havacılık, çok büyük kurallar içinde kendinizi 'özgür' hissedeceğiniz nadir sektörlerdendir. Hem çok ciddi kurallar vardır, kafanıza göre hiçbir şey yapamazsınız ama bir yandan da alabildiğine özgürsünüzdür. Havacılık bu iki hissi bir araya getiren çok güzel bir sektördür. Maddi olarak da imkanları diğer sektörlere göre oldukça iyidir. Sizi hem gezdiriyor hem öğretiyor hem de insanlarla tanıştırıyor. Havacılığın gençlerin mutlaka seçmeleri gereken bir dal olduğunu düşünüyorum." dedi.

"İlişki" ve "kişisel gelişim" konularının son dönemde oldukça revaçta olduğunu belirten Kahraman, "Bundan sonraki çalışmamda bu konuları ele almak istiyorum. Artık yaş 50'yi geçince biraz ilişkiler üzerine bir kitap yazmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdiden bir şeyler karalamaya başladım ama ne olur, ne biter bilmiyorum." ifadelerini sözlerine ekledi.

"Havada Bir Ömür" kitabı hakkında

"Havada Bir Ömür", dört ana bölümde havacılığın geçmişinden bugüne uzanan hikayesini anlatıyor.

"Havacılığın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi" adlı ilk bölümde, havacılık tarihindeki efsanelerden, ilk uçuşlardan ve modern havacılığa kadar uzanan yolculuklar, "Havacılıkla İlgili Merak Edilenler" de ise uçağın nasıl uçtuğu, türbülansın ne olduğu, uçakta yaşanan teknik ve fizyolojik olaylar gibi konular ele alınıyor.

"Yolcuların Bilmesi Gerekenler" adlı üçüncü bölüm uçak yolculuğunda dikkat edilmesi gerekenler, uçak fobisiyle başa çıkma yolları, uçuşta karşılaşılabilecek sağlık sorunlarını okurların beğenisine sunarken, "Havacılık Çalışanları" bölümü ise pilotluk, kabin memurluğu, uçak teknisyenliği gibi meslekler hakkında bilgi ve bu meslekleri düşünenler için önerilere yer veriyor.

Özellikle uçuş fobisi olanlar, havacılığa ilgi duyan gençler ve sektörde kariyer hedefleyenler için bir rehber niteliği taşıyan eser, hem teknik bilgiler hem de keyifli anekdotlarla zenginleştirilmiş bir çalışma olarak dikkati çekiyor.