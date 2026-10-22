Iğdır Havalimanı'nda dolu sonrası pist ve apron kapandı, ekipler iş makineleriyle temizledi

Iğdır Havalimanı'nda dolu sonrası pist ve apron kapandı, ekipler iş makineleriyle temizlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'ı bugün etkisi altına alan yoğun dolu, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda pist, taksi yolu ve apron sahalarını kullanılamaz hale getirdi. Karla mücadele ekibi ve havalimanı personeli iş makineleriyle sahaları temizledi. Havalimanı Müdürü Fikret Bağca'nın takibindeki çalışmanın ardından sahalar uçuşlara yeniden uygun hale geldi.
IĞDIR Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda etkili olan dolunun ardından, uçuşların aksamaması için pist, taksi yolları ve apron sahalarında iş makineleriyle temizlik çalışması yapıldı.
PİST, TAKSİ YOLLARI VE APRON KAPANDI
Iğdır'da bugün etkili olan yoğun dolu yağışı nedeniyle Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda PAT sahaları kullanıma kapandı. PAT sahalarında, karla mücadele ekibi ve ilgili personel tarafından çalışma başlatıldı.
SAHALAR YENİDEN UÇUŞA HAZIR
Havalimanı Müdürü Fikret Bağca'nın takip ettiği çalışmalar sonucu pist, taksi yolları ve apron sahaları yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi.
Kaynak: DHA
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