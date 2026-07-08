HAVANA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Küba'nın başkenti Havana'da elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıkları çalışmıyor, 6 Temmuz 2026.
Küba Elektrik Birliği pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülke genelindeki elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığını duyurdu. (Fotoğraf: Joaquin Hernandez/Xinhua)
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