Havza\'da Lise Öğrencilerine Terör Konulu Konferans Düzenlendi

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Havza ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik "terör" konulu konferans düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen konferansta, öğrencilere, terör, terör örgütleri, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, Türkiye'nin terör konusunda neden hedef ülke haline geldiği ve terör örgütleri hakkında bilgi verildi.

380 öğrencinin katıldığı konferans çıkışında öğrencilere kalem ve not defteri hediye edildi.

Programın sonunda ise Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik birimince öğrencilere sosyal medya kullanımı ve telefonla dolandırıcılık yöntemleri konusunda broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.