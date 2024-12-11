Hayati İnanç Hakkari\'de Söyleşi Düzenledi

Yazar Hayati İnanç, Hakkari'de düzenlenen söyleşi programına katıldı.
Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Gençlik Merkezi salonunda program düzenlendi.
Söyleşiye katılan İnanç, divan edebiyatının özelliklerini katılımcılara anlattı.
Programın sonunda Filistin ve Suriye'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Programa, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, İl Müftüsü Hüseyin Okuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz katıldı.
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