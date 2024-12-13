Haydar Aliyev, İzmir'de Anıldı - Son Dakika
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Haydar Aliyev, İzmir'de Anıldı

Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev, ölümünün 21. yıl dönümünde İzmir'de düzenlenen bir törenle anıldı. Törende, Aliyev ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstleri açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yaptı.

13.12.2024 10:59
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(İZMİR)- Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev, ölümünün 21. yıl dönümünde İzmir'de düzenlenen törenle anıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Aliyev'in büstlerinin de açıldığı törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün iki kardeş halkın, Türkiye ve Azerbaycan'ın yüzyıllardır süregelen dayanışması ve ortak gelecek inancını bir kez daha hatırlıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in 21'inci ölüm yıl dönümü için düzenlenen törene katıldı. Anma programında SOCAR şirketi tarafından anma alanında yaptırılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aliyev'in büstleri de açıldı. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarıyla başlayan törene SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, SOCAR CEO'su Elchin Ibadov, SOCAR Yönetim Ofisi Başkanı Hafiz Zeynalov, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, İzmir Vali Yardımcısı Kamil Köten, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Azerbaycan'dan gelen konuklar, SOCAR şirketi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

"Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke"

İki liderin büstünün yan yana yapılmasından dolayı teşekkür ve tebriklerini ileten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay, "Bugün iki kardeş halkın, Türkiye ve Azerbaycan'ın yüzyıllardır süregelen dayanışması ve ortak gelecek inancını bir kez daha hatırlıyoruz. Türk tarihinin iki unutulmaz ismini anmak, bıraktıkları mirası birlikte yaşatmak için bir araya geldik. Türkiye ve Azerbaycan her zaman kader birliği yapan, aynı sevinçleri paylaşan, aynı acılara ortak olan iki kardeş ülke. Aliyev'in dediği; bir millet iki devlet anlayışıyla birbirimize gülümsedik ve bağrımıza bastık. İzmir olarak Bakü ile neredeyse 40 yıldır kardeş kentiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi bizim kederimizdir' sözüne gösterilen vefa asırlar boyunca unutulmayacaktır" dedi.

Büstler açıldı

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Mirzayev, SOCAR CEO'su Ibadov, SOCAR Yönetim Ofisi Başkanı Zeynalov, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mammadov ve İzmir Vali Yardımcısı Köten protokol konuşmaları kapsamında günün anlam ve önemine dikkat çekti. Konuşmacılar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve gönül bağına değindi. Atatürk ve Aliyev'in Türk dünyasının önde gelen liderlerinden olduğu da belirtildi. Konuşmaların ardından büstler açılarak çelenk sunuldu. Anma programı kapsamında açılan fotoğraf sergisi gezildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Haydar Aliyev, İzmir'de Anıldı - Son Dakika

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