Haymana Belediyesi\'nin 398 milyon lira borcu ve hurda araçlar

Güncel

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA)- Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, belediyenin önceki dönemden kalan toplam borcunun 398 milyon 603 bin lira olduğunu, 15 aracın hurda satışına çıkarılırken kiralık araçlar için 40 milyon lira ödendiğini tespit ettiklerini söyledi. Koç, "Yaklaşık dört aracımızın motoru yoktu, kayıptı. Bir kamyonumuzun koltuğu yok, onun yerine sandalye koyulmuş vaziyetteydi. Ustalar kanalıyla hurda satışına çıkarılan 15 araçtan dokunuzu iş yapar hale getirdik" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde 50 yıl sonra AKP'den CHP'ye geçen Haymana Belediye'sinin toplam borcu 387 milyon 603 bin lira olarak açıklandı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, ANKA Haber Ajansı'na belediyenin borçlarını ve önceki dönemde belediyenin 15 aracının hurda satışına çıkardığını anlattı. Koç, "Hurda satışına çıkarılan toplam 15 araçtan dokuzunu tekrar iş yapar hale getirdik... Bunun tek sebebi maalesef yöneticilerdeki denetim eksikliği" dedi.

Koç, şöyle konuştu:

"Bizler 31 Mart 2023 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazandıktan sonra 4 Nisan itibarıyla mazbatamızı aldık. Tabi yapılan incelemelerde, denetlemeler neticesinde de şunu net olarak gördük; Ankara'nın kazanılan 16 belediyesi içerisinde maalesef en borçlu belediye biziz. Haymana Belediyesi'nin şu an itibarıyla toplam borcu 157 milyon. Şirketimiz borcu Haymana Belediyesi'ne bağlı olan Jeotermal Anonim Şirketi'nin borcu 63 milyon. ve yapımı 12. ay 2023'te bitmesi gerekirken sadece yüzde 35'i tamamlanan, kalan yüzde 65'lik kısmının ise 167 milyona tamamlanması hedeflenen bir kaplıca binasını devraldık. Yani toplamda borcumuz 387 milyon 603 bin liraya tekabül ediyor.

"İŞÇİLERE 10 MİLYON BORCUMUZ VAR"

Haymana Belediyesi'nin borçlarına baktığımda İller Bankası'na çekilen kredilerin toplam 48 milyon borcu olduğunu, piyasaya toplam piyasadan kastımız bunlar, esnaf borcu, verilen işler vs 80 milyon bir borcumuz olduğunu, yine iş karşılığında firmaların yatırdığı depozito ve teminat alacaklarının da 9 buçuk milyon olduğunu ki depozito, teminat biliyorsunuz hesapta kalması gerekirken şu anda o para da yok. Vergi ve SGK borçlarımızda toplam 25 milyon sadece Haymana Belediyesi'nin borcu olduğunu görüyorum. Şirkete baktığımda şirketin 63 milyonluk borcunu 6 milyonu yine piyasa borcu, vergi-SGK'ya 47 milyon üzeri bir borcumuz var. İşçilere ise toplamda 10 milyon bir borcumuz var.

Dediğim gibi kaplıca binamızın ki kaplıca binamız biraz açmam gerek. Kaplıca binamız normalde bundan iki yıl evvel hatta iki buçuk yıl evvel ihale edildiğinde 109 milyona ihale edilmiş ve bitim tarihi de 12. ay 2023 olarak görülmekte. Fakat zamanında bitirilmediği için, zamanında bitirilemediği için, ödemelerinin yapılamadığı için, iş aksaklığından dolayı şu anda ödemeler 220 milyona tekabül ediyor.

"YILLARDIR ÖDENMEYEN İŞÇİ MAAŞLARINI ÖDEDİK"

İşçiler ve kaplıca binası bizim seçim öncesi de ise kırmızı çizgimizdi. Özellikle her gün yaptığımız konuşmalarda iki konuya sık sık değindik. Yani işçi maaşlarının ödenmediği, vergi ve SGK'ları katmıyorum zaten, bunun dışında kaplıca binamızın bitirilemediği bu sebepten maliyetlerin çok yükseldiğinden bahsediyordum. İşçi maaşları konusunda benim işçilerimize ve Haymanalıya verdiğim bir söz vardı. Geldiğimiz gün itibarıyla yapacağımız ilk iş işçi maaşlarını tam olarak ödemekti. Hamdolsun nisan ayında İller Bankası'ndan gelen ve yine mayıs ayında gelen meblağı olduğu gibi biz zaten işçilerimize ödedik. ve mayıs ayında ikramiyelerinde yine ödemelerini gerçekleştirdik.

Bu sık sorulan sorulardan birisi kesinlikle hiçbir işçimizin çıkışını yapmadık. Sadece iki işçimiz kendisine ayrılmak istediklerini beyan ettiler ve ayrıldılar."

"AKRABA İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLI İŞÇİ ALIMLARINI KESİNLİKLE YAPMADIK YAPMAYACAĞIZ"

Haymana Belediye Başkanı Koç, belediyelerdeki akraba atamasına ilişkin de şunları söyledi:

"Bence kazandığımız her belediyede buna dikkat ediliyordur. Bizler de bu konuda çok dikkatli davranıyoruz. Akraba ilişkilerinden kaynaklı işçi alımlarını kesinlikle yapmadık yapmayacağız da. Özellikle bizim gibi küçük belediyelerde zaten böyle bir işe girmemiz de mümkün değil. Kaldı ki bizim şu anki mali durumumuz zaten işçi alımına engel."

"BELEDİYE HİZMETLERİ HANGİ ARAÇLARLA SAĞLANIYORDU?"

Koç, belediyenin araçlarının hurda satışı için noterde olduğunu öğrendiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Biz 4 Nisan tarihinde mazbatamızı aldığımızda bize gelen ilk havadis şuydu; 15 aracımızın hurda satışından noterde olduğu bilgisiydi. Bunun üzerine biz kademeye gittik ve kademede de gerçekten çok kötü bir tabloyla karşılaştık. Tablo şuydu; yaklaşık dört aracımızın motoru yoktu mesela kayıptı. 35 bin kilometrede bir kamyonumuzun koltuğu yok. Onun yerine normal sandalye koyulmuş vaziyetteydi. ve bu araçlar küçük bakımlar neticesinde tekrardan hizmet sınıfına alabileceğimiz araçlar. Bunu görünce ister istemez biz kademeye getirdiğimiz ustalar kanalıyla hurda satışına çıkarılan toplam 15 araçtan dokuzunu tekrar iş yapar hale getirdik. ve sadece dediğim gibi bir hafta 10 gün içerisinde bu işlemi gerçekleştirebildik. Tabi kademede bunca araç hurda satışına çıkarılmışken belediye hizmetleri hangi araçlarla sağlanıyordu? Az önce bahsettiğim o 80 milyonun piyasa borcunu zaten yaklaşık 40 milyonu toplam üç şirkette yapılan anlaşmalar neticesinde kiralık araçlara ödenmekteydi. İşte bu da bir müsrifliktir. Bizler de kademedeki o araçlarımızı bir hafta 10 gün içerisinde hizmet sınıfımıza dahil ederek 1 Mayıs itibarıyla da kiraladığımız araçlardan çoğunluğunu firmaya teslim ettik. Tabi tasarruf demişken şuna da değinmek istiyorum. Bizim ocak ayından nisan ayına kadar belediyenin aldığı yakıt ortalamasını çıkarttık mesela aylık yakıt ortalamasını. Toplamda 1 buçuk trilyonun üzerinde bir yakıt ortalamasına sahip belediye araçları için alınan yakıt ortalaması. Biz de bu maliyeti 350 bin liraya düşürdük. Yani bir ayda ortalama 1 trilyon 150 bin lira eski parayla bir tasarruf yapmış olduk sadece yakıtta.

"TEK SEBEP; YÖNETİCİLERDEKİ DENETİM EKSİKLİĞİ"

Maalesef belediyenin her organında bu var. Sosyal tesislerimizde kaplıca binamıza gittiğimizde aynı ilgisizliği, aynı denetimsizliği, otellerimize gittiğinizde benzer durumları hep gördük. Hatta belediye binamızda da benzer durumları gördük. Yani belediyenin içinde bulunduğu durumu ve belediyenin şartlarını maalesef yöneticilerimizin tam olarak bunlara hakim olmadığını gördük. Ben sebep bu olarak görüyorum art niyet aramak istemiyorum. Ama normal şartlarda dediğim gibi 16 belediye içerisinde en borçlu belediye olan Haymana Belediyesi ki gelirlerimiz de belli zaten İller Bankası'ndan gelen paramız şu an itibarıyla bizim işçi maaşlarının net maaşlara bile yetmiyor. Yani herhangi bir gelir kapısı olmayan bir belediye devraldık. Dediğim gibi bunun tek sebebi maalesef yöneticilerdeki denetim eksikliği.

"10 YIL İÇERİSİNDE HAYMANA'YA ÇAKILAN TEK ÇİVİ YOK"

Kısacası aldığımız belediyenin durumu aslında çok net. Şöyle ki; toplamda 10 yıl içerisinde 2014-2024 yılları arasında toplam satılan arsaya bakıyorum. 987 bin metrekare. Toplam satılan tarlaya bakıyorum. 687 bin metrekare. İller Bankası'ndan gelen meblağa bakıyorum ve karşılığında maalesef 10 yıl içerisinde Haymana'ya çakılan bir tek çivi yok. Bunun dışında doğru düzgün ödenen işçi maaşları yok. İşçilerin maaşlarına dediğimiz gibi aylık 3-5 bin lira atılarak insanlardan hayatlarını idame ettirmeleri istenmiş. Dolayısıyla takdiri de bu konuda halkımıza bırakıyorum."