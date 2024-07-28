Hayvan Hakları Savunucuları Hayvanları Koruma Kanunu'na Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
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Hayvan Hakları Savunucuları Hayvanları Koruma Kanunu'na Karşı Eylem Yaptı

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Ankara'da düzenlenen eylemde, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi protesto edildi. Eyleme CHP'li milletvekilleri, STK temsilcileri ve hayvanseverler katıldı. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, hayvan haklarının korunması ve refahlarının sağlanması için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Eylemde yapılan basın açıklamalarında, hayvan haklarının geri plana atıldığı ve hayvanların birer mal olarak görüldüğü ifade edildi. CHP milletvekilleri Semra Dinçer ve Aliye Timisi Ersever de konuşmalarında hayvanların korunması için çözüm önerileri sundu.

28.07.2024 19:17
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(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto eden yaşam hakkı savunucuları Ankara'da Anıtpark'ta eylem yapıyor. CHP'li milletvekilleri, STK'ların temsilcilerinin de katıldığı eylemde basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, "Hayvan hakları için mücadele etmek, onların sesi olmak zorundayız. Bu yasa tasarısını reddetmeli ve hayvan haklarını gerçek anlamda koruyacak, onların refahını sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışmalıyız. Yeryüzündeki yaşam nöbetimiz hiç bitmeyecek. Bizler ölümün karşısında yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele yasa geçse bile sürecek. Biz daha yeni başladık" ifadelerini kullandı.

Farklı illerden gelen hayvanseverler, Ankara'da Anıtpark'ta eyleme başladı. CHP'li milletvekilleri ile ve STK'ların da destek verdiği eylemde, hayvanseverler, "Tüm mahkumlarının masum olduğu tek hapishane barınaklardır" yazılı pankart açtı, ıslıklarla protesto etti. Hayvanseverlerden bazıları göz yaşlarını tutamadı.

Eylemde basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, şunları kaydetti:

"Günlerdir, haftalardır Başkentin caddelerinde sokaklarında meydanlarında, meclisinde gece gündüz demeden, güneşe ve yağmura rağmen bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Susmuyor, inat ve ısrarla bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü yaşadığımız dönem susmanın erdem olduğu bir dönem değil. Toplumsal vicdanın ayağa kalkması gereken ve duyarlılığın erdem olması gereken bir dönem. Bugün burada, bu dünya üzerinde bizimle birlikte yaşayan tüm canlılar için ve evet en çok da haklarının bilincinde olması mümkün olmayan, ağzı ve dili olmayan hayvanlar için toplandık. Bugün TBMM nde görüşülecek o yasa vicdanımızın bir yansıması, insanlık onurumuzun bir göstergesidir. Hayvanlar, haklarının bilincine varıp bu hakları savunacak bilinç düzeyinde değiller. Bu nedenle, onların sesi olmak, onların haklarını savunmak, biz bilinçli insanların, vicdan sahibi bireylerin sorumluluğundadır. Hayvanlar, hissetme yetisine sahip canlılardır. Acıyı, korkuyu, sevgiyi ve mutluluğu tıpkı bizler gibi hissederler. Onların yaşama haklarını korumak, onları kötü muameleye, işkenceye, ve acıya maruz kalmaktan korumak bizim ahlaki sorumluluğumuzdur. Bugün görüşülecek olan yasa tasarısı, hayvan haklarını daha da iyileştirmek yerine onları geri plana atan, onları birer mal veya eşya olarak gören bir anlayışa dayanmaktadır. Bir toplumun medeniyet seviyesi, en savunmasız üyelerine, yani çocuklara, yaşlılara ve hayvanlara nasıl davrandığıyla ölçülür. Bizler, medeniyetimizi, vicdanımızı ve insanlığımızı yüceltmek istiyorsak, hayvan haklarını korumalı ve onların refahını sağlamalıyız. Bilinçli bireyler olarak başkaldırmak, sesimizi yükseltmek zorundayız. Hayvan hakları için mücadele etmek, onların sesi olmak zorundayız. Bu yasa tasarısını reddetmeli ve hayvan haklarını gerçek anlamda koruyacak, onların refahını sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışmalıyız. Yeryüzündeki yaşam nöbetimiz hiç bitmeyecek. Bizler ölümün karşısında yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele yasa geçse bile sürecek. Biz daha yeni başladık."

Semra Dinçer: Bu katliam yasasına karşı mücadele edeceğiz

CHP PM Üyesi, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Eğer güvenli sokaklar istiyorsanız, bu canları katletmek yerine, sokakları katillerden, tecavüzcülerden, göçmenlerden koruyun. O canların bir çıkarı yok ama sizin sokağa saldığınız ve bizim canımıza, hayatımıza kastedenlerin peşine düşün. Bu masum canların peşine düşmeyin. Onları katletmeyin. Bu katliam yasasına karşı mücadele edeceğiz"  şeklinde konuştu.

Aliye Timisi Ersever: O paylardan yüzde 1'ini verseniz kurtarmış oluruz

CHP MYK Üyesi, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de "Aslında çözüm çok basit. TRT'ye pay veriyoruz, kumara pay veriyoruz, milli piyangoya pay veriyoruz. O paylardan yüzde 1'ini verseniz Türkiye'deki bütün hayvanları kurtarmış oluruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hayvan Hakları Savunucuları Hayvanları Koruma Kanunu'na Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika

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