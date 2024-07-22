Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi'nde Hatalar Tespit Edildi - Son Dakika
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Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi'nde Hatalar Tespit Edildi

Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi\'nde Hatalar Tespit Edildi

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi görüşmelerinde yapılan değişikliklerde hatalar olduğunu belirtti. Kadıgil, teklifin 4. ve 5. maddelerine ilişkin yapılan değişikliklerin hatalı olduğunu ve bu durumun kaliteli bir yasama faaliyeti olmadığını ifade etti. Ayrıca, Kadıgil, teklifin kabul edilmesi durumunda milyonlarca kedinin öleceğini söyledi.

22.07.2024 23:41
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(TBMM) - TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde, AKP tarafından verilen önergelerle değiştirilecek olan 4 ve 5. maddelere ilişkin; "Kediler 4. maddeden, ötanazi kelimesi de 5. maddeden çıkmış durumda. Demek ki bu teklif kaleme alınırken hata yapılmış. Burada bir gecelik çalışmayla en önemli iki maddede iki vahim hata tespit ettik. Bu kaliteli bir yasama faaliyeti değil" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesinin görüşmeleri devam ediyor.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, değiştirilmesi için AKP tarafından önerge verilen teklifin 4 ve 5. maddelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu teklif kaleme alınırken hata yapılmış"

"Bugün iki tane önerge verdiniz. Bu verdiğiniz önergelerden bir tanesi 4. maddeye ilişkin. Kedileri ayırdınız barınaklarda müebbet hapse girmekten, kediler çıktı 4. maddeden. 5. maddeden de ötanazi kelimesi çıkmış durumda. Demek ki bu teklif kaleme alınırken hata yapılmış. Bu hatalara rağmen 72 milletvekili bunun altına imza atmış. Burada bir gecelik çalışmayla en önemli iki maddede iki vahim hata tespit ettik. Bu kaliteli bir yasama faaliyeti değil.

"Ben o konuşmayı demek ki yapmasaydım bu kanunu geçirdiğiniz anda milyonlarca kedi de ölecekti değil mi?"

Hayvanlara eziyet etmek, toplamak, öldürmek suçtur. Şu anki yasalarımıza göre de suçtur, AKP'li Grup Sözcüsü'nün ifade ettiği gibi bunlar candır, bu vasıfları devam etmektedir. Bu kanunun aksine kanunu ayaklar atına alarak dışarıda hayvanlara eziyet etmeye kalkan olursa önce etkisiz hale getirin, sonra da en yakın kolluk kuvvetine teslim edin çünkü o kanuna aykırı hareket ediyordur. Ben o konuşmayı demek ki yapmasaydım bu kanunu geçirdiğiniz anda milyonlarca kedi de ölecekti değil mi? Ne kadar büyük bir vebal.

Mevcut tüm sokak köpekleri toplatılıp barınaklara alınması ve sahiplenilinceye kadar orada tutulması esas olacak. Yani Türkiye'de sokakta hiçbir hayvan kalmaması amaçlanıyor. 5. maddeye gerek yok çünkü şu anda verdiğiniz önergeyle mevcut bir kanunun bir maddesine atıfta bulunuyorsunuz. İkinci maddesini de çıkartıp zaten Türkiye'nin taraf olduğu bir sözleşmeye atıfta bulunuyorsunuz. Sadece anlattığınız gibi olduğunu kabul ettiğim takdirde artık 5. maddenin bir gereği yok. Çekilmemesinin sebebinde tek bir farklılık var 5996 ile arasında; saldırgan kelimesi çıkmış, yerine, 'insan ve hayvan hayatı ve sağlığı için tehlike arz eden...' diye devam ediyor."

Kaynak: ANKA

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