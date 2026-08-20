Hazar Denizi\'nde Petrol Arama Çalışmaları

BAKÜ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin- Azerbaycan ortak girişimi Hazar Jeofizik Şirketi tarafından işletilen sismik araştırma gemisinde Çinli ve Azerbaycanlı ekipler birlikte petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yürütüyor. Ekipler, çarşamba gecesi Okyanus Tabanı Düğümü sismik cihazlarını Hazar Denizi'ne yerleştirerek veri analizi gerçekleştirdi.