Hazar Denizi'nde Petrol Arama Çalışmaları
Çin ve Azerbaycan ortaklığıyla sismik araştırmalar Hazar Denizi'nde başladı.
BAKÜ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin- Azerbaycan ortak girişimi Hazar Jeofizik Şirketi tarafından işletilen sismik araştırma gemisinde Çinli ve Azerbaycanlı ekipler birlikte petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yürütüyor. Ekipler, çarşamba gecesi Okyanus Tabanı Düğümü sismik cihazlarını Hazar Denizi'ne yerleştirerek veri analizi gerçekleştirdi.
Kaynak: Xinhua
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