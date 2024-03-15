Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 kattan fazla talep gelen 2 milyar avroluk tahvil ihracının, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı olduğunu belirterek, "Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından, dün gerçekleşen tahvil ihracına ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye tarihindeki avro cinsinden en yüksek tutarlı tahvil ihracını dün başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"3 yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin 'spread'i 2017'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. 5 kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu. Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentilerle oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek."
Son Dakika › Güncel › Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İlk avro ihracı uluslararası yatırımcıların güveninin göstergesidir - Son Dakika
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 109. yılında Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii ile Şişli'deki Hacı Nimet Özden Camii'nde mevlit okutuldu. Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen mevlit programında şehitler için dualar edildi ve çeşitli ilahi ve kasideler seslendirildi. Ayrıca vatandaşlara lokum ikram edildi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 20 kişinin cesedine ulaşıldı. Botun battığı ihbarının sabah yapıldığı belirtilirken, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Cesetlerden 11'i Kabatepe Limanı'na getirildi ve cenazeler hastanelerin morguna kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları denizden ve kıyıdan devam ediyor.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye ve motosiklet sahibine para cezası uygulandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Bilal Eryiğit toprağa verildi.
AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Halıkent'te vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen yeni döneme 19 proje hazırladıklarını belirterek, 'Belediyecilik memleketinde yaşayan vatandaşlarının refah düzeyini yükseltmek ve onların hizmet alabilecekleri alanları genişletmektir' dedi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilere örnek olmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenledi. Her ay belirledikleri bir kitabı okuyan öğretmenler, şubat ayında Jules Payot'un 'İrade Terbiyesi' adlı kitabını bitirdi. Öğretmenler, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve örnek olmak amacıyla mart ayında İskender Pala'nın 'Bülbülün Kırk Şarkısı' adlı eserini okuyacaklarını belirtti.
Salihli Enduro-Touring Motosiklet Grubu (SETMOG), Salihli ilçesinde güvenli motosiklet kullanımını sağlamak amacıyla moto kuryelere kask, yelek ve eldiven hediye etti. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve SETMOG işbirliğiyle 20 moto kuryeye eğitim verildi ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı. Eğitimin ardından 5 sürücüye reflektörlü yelek, 1 sürücüye eldiven ve 1 sürücüye kask hediye edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisini yakaladı. Hırsızlık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, çalıntı motosiklet de ele geçirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik 'Kardeşlik Engel Tanımaz' iftar programı düzenlendi. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve engelli bireyler katıldı.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu. Başkan Bozkurt, sağlık çalışanlarının emeklerini takdir ettiğini belirterek teşekkür etti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi meclisi Mart ayı ile birlikte son dönem toplantısını gerçekleştirdi ve tüm meclis üyelerine plaket takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, kurulduğu günden bugüne kadar 3 bin 467 karar üretti ve bu kararların yüzde 97.1'i oy birliği ile alındı. Başkan Dr. Osman Gürün, meclis üyelerine teşekkür ederek plaket taktim etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?