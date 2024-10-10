Hazineye Ait Taşınmazların Satışı İhaleleri

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(ANKARA)- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan bazı illerdeki taşınmazlar ve üzerindeki yapıların satışı ile bazı taşınmazların farklı alanlar olarak kullanılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

istanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'nın da aralarında olduğu çeşitli illerde mülkiyeti Hazine'ye ait olan taşınmazların satışlarına ilişkin ihale sonuçları ile bazı taşınmazların kullanımına ilişkin değişikliklik içeren 16 karar Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'nn bugünkü sayısında yayımlandı.