Hegseth, Filipinler'de Avustralya, Hindistan ve Japonya savunma bakanlarıyla görüştü - Son Dakika
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Hegseth, Filipinler'de Avustralya, Hindistan ve Japonya savunma bakanlarıyla görüştü

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Filipinler'de ADMM-Plus kapsamında Avustralya, Hindistan ve Japonya savunma bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde savunma işbirliğini derinleştirme, bölgesel caydırıcılık ve AUKUS'un geliştirilmesi konularında mutabık kalındı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde ikili ilişkileri ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalara göre Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Savunma Bakanları Toplantısı Artı (ADMM-Plus) kapsamında Filipinler'de bulunan Hegseth, Marles, Koizumi ve Singh ile ayrı ayrı görüştü.

Hegseth, Avustralyalı mevkidaşı Marles ile görüşmesinde savunma alanında işbirliğini derinleştirme konusunu ele aldı.

Bakanlar, Avustralya'daki hava üslerine yatırım gibi konularda işbirliğini hızlandırma, iki ülke arasında bölgesel caydırıcılık gibi konularda daha iyi koordine olma konusunda mutabık kaldı.

Hegseth ve Marles, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki artan varlığı karşısında savunma işbirliğini derinleştirmek amacıyla kurduğu AUKUS paktını geliştirmenin önemini vurguladı.

Hegseth ve Singh'in görüşmesi

Hindistan Savunma Bakanı Singh ile görüşmesinde Hegseth, bilgi paylaşımı, savunma alanlarındaki işbirliği gibi konularda kaydettikleri ilerlemeleri değerlendirdi.

Bakanlar, savunma alanında ortaklıklarını bölgedeki çıkarlarını destekleyecek doğrultuda derinleştirme konusunda anlaştı.

Hegseth ve Koizumi'nin görüşmesi

Hegseth, Japon mevkidaşı Koizumi ile görüşmesinde, ülkelerinin "Pasifik'te barış ve istikrarın korunmasına yönelik rolünü" ele aldı.

Savunma yatırımlarının ve caydırıcılığın artırılmasına yönelik çabaları görüşen bakanlar, "daha çevik ve dayanıklı operasyonların gerçekleştirilmesini sağlayacak adımları hızlandırma" konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA
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